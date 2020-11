Condenan que cine y TV fomenten estereotipo de la comunidad trans

La violencia es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad trans en todo el mundo, particularmente en México, el segundo país del mundo con mayor cantidad de transfeminicidios, de acuerdo con la organización Trans Murder Monitoring Project.

Ante esta situación, la comunidad cinematográfica internacional que se dio cita virtual en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos manifestó su repudio hacia la discriminación que sufre la comunidad transgénero y transexual, cuyos integrantes tienen una esperanza de vida de 35 años, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Una de las figuras que condenó enérgicamente la violencia fue la actriz chilena Daniela Vega, quien hizo historia en 2018 al convertirse en la primera presentadora transgénero de los Premios Oscar. Para ella, parte del origen de ese odio contra la comunidad trans proviene de una imagen estereotipada que se ha construido en el cine y la televisión. Aunque, asegura, existen excepciones.

“La primera representación trans en el cine la vi en las películas de Pedro Almodóvar. Él, desde los ochenta, nos puso como heroínas, cuando antes estábamos destinadas a personajes relacionados con la prostitución y la peluquería. Y no es que eso esté mal, son trabajos muy dignos, pero no existen leyes que aboguen por las personas que se dedican a esas actividades”, comentó Vega, quien además fue la protagonista de Una mujer fantástica (2017), la primera película chilena en llevarse un Oscar a Mejor Película Extranjera.

En la televisión, dice, un parteaguas para cambiar la imagen de las personas trans fue la serie británica Queer as folk, de Ron Cowen y Daniel Lipman. “Sin duda, en los 80 y 90 comenzaron los primeros cambios de narrativa que dignificaron el cuerpo y la existencia de los trans”, aseguró.

Durante la charla, en la que también participó Laverne Cox, actriz estadounidense transgénero que participó en la serie Orange is the new black, se recordó que, entre 2008 y 2019, el 78% de los homicidios de personas trans en el mundo se cometieron en América Latina, 2 mil 608, según estadísticas del Observatorio de Asesinatos del sitio Transrespect.org.

"Lamentablemente, lo que vemos en el cine y la televisión son las mismas historias de siempre sobre la comunidad trans, las cuales no reflejan nuestra realidad. Nuestra presencia en la industria ayudará a cambiar ese relato maniqueo. Aquí la pregunta es: ¿De qué manera nuestra perspectiva como creadores trans puede desafiar los estereotipos y los prejuicios que se han difundido sobre nosotros?", dijo Cox, la primera mujer transgénero en ser nominada a un Premio Emmy y gran defensora de los derechos de la comunidad LGBTTQ.

"¿Cuánta gente trans trabaja como productora, como piloto de avión, como policía, como periodista, como médico, como abogado? La falta de visibilidad no sólo ocurre en el cine, sino en la vida diaria", comentó Vega.