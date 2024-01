Conoce a "José bélico", el tiktoker originario de Ciudad Juárez que está rompiendo Internet

Varias personas se vuelven famosas gracias al internet, una de ellas es José, quien vive en Ciudad Juárez y es bastante conocido en la línea fronteriza, que hasta su vida día a día se ha vuelto viral, y eso se debe a los videos que sube su amigo José Aguirre, quien está registrado en sus redes sociales como Unique Hunter en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, quien procura estar al pendiente de José, quien enfrenta un problema de adicción.

José se ha ganado el cariño de miles de mexicanos y del extranjero sin tener conocimiento de que es famoso; gracias a su carisma, personalidad extrovertida y a veces algo enojón, es hoy en día una persona querida y lo procuran cientos de juarenses para hacerle la vida más llevadera y positiva, ya que no ha sido fácil.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"Unique Hunter" expresó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua que José ha sido su vecino de toda la vida: “Llegó de bebé a Ciudad Juárez de Río Grande, Zacatecas con su familia, no conoció a su papá, vivía con su mamá, padrastro y sus hermanas. Sobre sus estudios sólo terminó hasta la secundaria; y cuando José tenía 15 años de edad, falleció su mamá de cáncer, 3 años después, su padrastro los abandonó.

“Una de sus hermanas, con el objetivo de buscar una mejor situación económica, se fue a vivir a Estados Unidos, la otra se casó y formó su familia aquí en Ciudad Juárez, quedando solo José, quien con el tiempo, conoció a Elizabeth, con quien tuvo dos hijos, Jesús y Daniel, pero a los 18 años empezó su adicción a las drogas, iniciando con la marihuana.

“Cuando se metió a trabajar de albañil después comenzó a consumir solventes a causa de la depresión por la muerte de su madre y del abandono de su padrastro, hasta ahora, ha tenido una vida muy activa en las drogas, lo que consume actualmente es el cristal y el abuso de ésta a lo largo de los años ha afectado su estilo de vida y su salud, incluyendo su estado mental.

Foto: Facebook @Unique Hunter

“José va a cumplir 37 años el 14 de julio, yo lo conozco desde que teníamos 5 años, nos juntábamos en la cuadra, sus hermanas y mi hermana y juntos nos poniamos a jugar, yo he procurado sacarlo de las drogas, pero me es imposible estar las 24 horas con él, sin embargo, gracias a que estoy al pendiente de él, creo que me ve como un hermano”, indicó Unique Hunter.

José vive en un terreno que es de la mamá, donde "Unique Hunter" le fincó un cuarto para que no padeciera las inclemencias del clima, pero también ayudaron de distintas maneras personas que aprecian a José, apoyándolo con material o ropa , lo que continúan haciendo, ya que en algunos videos se aprecia donde le llevan varios regalos.

De igual manera, se ha encargado de llevarlo a sacar la credencial de elector, a investigar lo de su Afore, a los bancos, lo lleva al hospital a sus citas médicas y por sus medicamentos, el cual se lo proporciona a la hora indicada, dando a conocer que la doctora le informó que José ha ido mejorando con el tratamiento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿Qué le gusta a José?

“Hemos entablado una gran amistad muy fuerte, hacemos videos porque nos gusta, y para sus seguidores, para que lo sigan viendo a José, y no lo hacemos con fines de lucro, sino con fines de apoyo, ya que no tengo necesidad economica, cuento con un negocio familiar, no me da para lujos, pero saco lo del día a día y con ello apoyo un poco a José, y procuro hacerlo con otros también, cuando va a la tienda siempre quiere pagar todo lo que lleva, pero cuando no lleva dinero, se lo regalo, por eso les quiero dar las gracias a las personas que le han ofrecido ayuda y decirles que pueden visitarlo para tomarse la foto con él, aunque a veces se estresa porque se engenta.

“La otra vez lo invité al desierto y aceptó, si anda de buenas siempre me acompaña a donde lo invite, a veces llega a mi casa muy temprano para pedirme un favor, sabe que siempre lo ayudo, por eso va conmigo.

“Sobre su comida favorita, le gusta mucho comer burritos de asado, también uno de sus pasatiempos favoritos es escribir aunque redacta cosas sin sentido, historias cruzadas que pasan por su mente en ese momento”, finalizó José Aguirre.

Dato: Si alguien desea ayudar puede contactar a “Unique Hunter” por sus redes sociales, o ir directamente a la casa de José quien vive en calle Atzimba, colonia Eréndira