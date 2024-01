Después de Coachella, Kevin Kaarl se presentará en Chihuahua capital

Una de las grandes estrellas que ha estado despuntando en la escena musical a nivel mundial es el originario de Meoqui, Chihuahua, quien forma parte de la cartelera de varios eventos que se estarán llevando a cabo este 2024 como el “Festival Coachella” y “Tecate Pa’l Norte” y quien habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua sobre su carrera, proyectos y gustos musicales.

Se le cuestionó si entre sus proyectos están el hacer colaboraciones con otros artistas: “Creo que últimamente estoy más interesado que nunca en hacer colaboraciones, más que nada para mi próximo álbum. Aún me da miedo porque en una colaboración no se sabe si puede quedar bien o mal, pero espero en un rato ya tener contacto con los artistas que me gustan para trabajar juntos”, expresó.

De igual manera se le pidió su opinión sobre uno de los géneros musicales que ha ganado terreno, que está de moda y que es del gusto de las nuevas generaciones, como son los corridos tumbados:

“Cuando salieron con los corridos tumbados hace unos años sinceramente yo era de los que lo criticaban y los aborrecía, pero una vez que les di una oportunidad no pude dejar de escucharlos y de verdad que es una maravilla de género y de calidad de músicos, obviamente no estoy de acuerdo moralmente con ciertas letras, pero me suelo enfocar más en las melodías que en las letras; de igual manera espero que la gente pueda también darle espacio a otros géneros en México”, indicó.

Sobre su gusto musical informó: ”Mi canción favorita de toda mi vida es ‘Hero’ de David Bowie, nunca nunca me ha cansado; y a quien admiro es a Juan Gabriel”, manifestó.

CÓMO SE DIVIERTE Y QUÉ SIGNIFICA EL ÉXITO PARA ÉL

“Me gusta bastante salir al cine con mi novia, o quedarme en la casa y ver películas, pero también disfruto mucho salir con compas a hacer lo que sea, carnes asadas y así.

“Por otro lado, sobre el éxito en mi trayectoria a veces todavía batallo para entender bien lo que significa todo este tipo de cosas, de cómo cada vez llego a más festivales grandes como el Coachella, pero otras veces como que logro visualizar que para alguien del norte y siendo independiente no es algo fácil lograr esto, es algo gigante y bello y lo aprecio demasiado.

“Entre mis proyectos también está, si todo sale bien a finales de este 2024 daré un concierto en Chihuahua capital donde no estaré solo”, donde seguramente interpretará todo los éxitos a sus fans que gracias a ellos y por supuesto su música lo han puesto en un lugar privilegiado hoy en día a nivel mundial”, expresó.

AGRADECIMIENTO

“Agradezco mucho todo el apoyo y cariño que he recibido acá en Chihuahua, esta ciudad y este estado me han dado todo el amor y toda la esencia que me conforma. Hay que seguir apoyando el talento local, neta vale la pena hacerlo y espero de corazón que el Gobierno lo haga también y pueda crear más proyectos que promuevan la música y el talento en todas sus presentaciones”, finalizó el artista Kevin Kaarl.