Auroras boreales en Chihuahua: Tormenta solar deja increíbles paisajes al norte de México

Los fenómenos naturales siempre han sido objeto de admiración de la raza humana desde que inició su andar por el planeta, sólo habría que recordar que los primeros dioses que tuvimos como civilización hacían referencia a la lluvia, el sol, el viento, la luna, la tierra y todo aquello que nos acerca a la naturaleza.

Para muchos incluso, es un sueño poder ver alguna vez en la vida una aurora boreal en vivo, y es que en general para poder presenciar el fenómeno atmosférico habría que viajar a latitudes al norte del globo, sobre todo países como Finlandia, Noruega, Islandia o Canadá.

No obstante, ¿Sabías que también en México se ven auroras boreales?, el reporte más reciente que hizo eco en Chihuahua fue en abril del 2023 cuando se dio aviso por parte de los habitantes de Manuel Benavides y Ojinaga que el cielo se pintó de colores y sí, en México también se veía el fenómeno que a muchos causa asombro.

Desde los campos menonitas!! Rumbo a Bachiniva, Chihuahua... Aurora Boreal

Fotografía: Bernardo Rempel #Chihuahua #AuroraBoreal pic.twitter.com/dXGGQISgKS — Aarón de la Garza (@Aarondelag) May 11, 2024

Ha pasado poco más de un año del suceso, y este 10 de mayo, las redes sociales fueron el medio donde decenas de personas tomaron fotografías al cielo mostrando lo que ocurría hacia la zona norte del estado más grande de México.

Tormenta solar provoca auroras en México

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió el mismo viernes 10 de mayo una alerta de tormenta de geomagnética grave, que es la más poderosa en dos décadas.

El NOAA indicó que la tormenta solar está catalogada como "extrema", ya que desde hace 21 años, en octubre de 2003, un fenómeno así causó apagones en Suecia y también causó daños en la infraestructura de energía de Sudáfrica.

Aurora Boreal

Cuauhtémoc. Chihuahua #Auroraborealis #chihuahua @metmexBCS @InfoMeteoro @chematierra pic.twitter.com/oChOlRpTUJ — CheMaparra (@MrMaparra) May 11, 2024

Cabe señalar que las erupciones en el sol dieron inicio desde el 8 de mayo y de acuerdo a un comunicado, podrían persistir durante el resto del fin de semana.

¿Cómo se forman las auroras boreales y por qué se ven en Chihuahua?

Para que una aurora se produzca debe haber una interacción muy específica entre el sol, la Tierra y la atmósfera. El sol emite partículas que entran en contacto con el campo magnético del planeta, es decir en la atmósfera, y al interactuar se crea un espectro de luz, que es conocido como "aurora"; puede ser boreal si se produce en el hemisferio norte y austral si ocurre en el hemisferio sur.

Imágenes compartidas de la aurora boreal vista desde la sierra de Chihuahua 🤩



Credito: Barragan, El Zorrillo, Chih. pic.twitter.com/yBPEVjRwnN — Agustín Alvarez (@augustpeztutu) May 11, 2024

Es por ello que ante una tormenta solar de la magnitud como la que hizo que NOAA lanzara alerta, es probable que ver las auroras no requieran ir tan "arriba" en el mapa y el espectáculo no sea visible sólo en sitios como Canadá y en la zona norte de Estados Unidos, si no que lleguen hasta la parte norte de México.

Entre los municipios que se reportan los avistamientos en Chihuahua se encuentra Ciudad Guerrero, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Cuauhtémoc y Bachíniva. ¿Te tocó verla?