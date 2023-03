De "La mushasha shula" a "La shavala chiquita", la nueva canción de Espinoza Paz

¿Te acuerdas de "La mushasha shula"?, aquella canción de Espinoza Paz que alcanzó más de 14 millones de vistas en YouTube y puso a bailar a todos en Chihuahua. Pues ya salió una continuación que podría convertirse en el nuevo hit viral del momento, se trata de "La shavala chiquita", donde al igual que su antecesora, la letra habla sobre una mujer chihuahuense.

Atrás quedaron ya las "mashacas" y las "gabashas", lo nuevo es el "shile shilaca a osho oshenta". Publicada apenas hace un mes en la plataforma de videos YouTube, "La shavala chiquita" retoma el ritmo alegre y movido de "La mushasha shula", teniendo incluso su misma tonadita pegajosa.

Al momento de esta publicación el video apenas acumula 120 mil 500 reproducciones, lo cierto es que con el pasar del tiempo, podría volverse igual de exitosa debido a su bailable melodía.

Doble Vía "La mushasha shula de Chihuahua" y "No se va" las canciones que la rompieron en Chihuahua en 2022





¿De qué trata "La shavala chiquita"?

Tal parece que las mujeres del "Estado Grande" han logrado conquistar el corazón del sinaloense. Pues de nueva cuenta sale a relucir un tema que hace alusión a las chihuahuenses y su acento característico. La nueva canción trata de una jovencita de rancho que vendía chile chilaca y busca deleitar a todos con su sazón; "Venga a checar venga a probar, que mi sazón le va a gustar".

En el tema sale a relucir el sonido de varias trompetas y la tuba que no puede faltar, siendo parte del repertorio incluido en su nuevo álbum, que lleva por título el mismo nombre de la canción. Mientras que el video musical se estrenó el pasado 16 de febrero del 2023.

Hasta el momento, la canción ha sido reproducida apenas 120 mil 533 veces, al momento de esta publicación; sin embargo, hay que recordar que "La mushasaha shula" no logró pegar hasta cuatro años después de su lanzamiento, por lo que aún es muy pronto para saber si "La shavala chiquita" logrará superarla.

Así mismo, cientos de personas han expresado sus opiniones sobre la canción en comentarios como; "Espinoza Paz eres increíble, me encantan todas tus melodías, son maravillosas me levantan el ánimo, saludos cordiales y un abrazo enorme", además de; "Espinoza lo que mejor te queda es rancheras románticas te quedan 100+100lindas desde me encanta sesión el próximo viernes".

¿Cómo fue que Espinoza Paz se volvió viral?

Fue gracias a la plataforma de TikTok que la música de cantautor regional se convirtió en la estrella de Internet, gracias a un video del tema "La mushasha shula", que fue utilizada por los internautas para crear todo tipo de videos.

Desde "challenges" hasta videos de baile y hasta algunos memes, pronto la canción se volvió un imperdible dentro del reel de TikTok, sobre todo gracias a su música pegadiza.

#Menonitas #Raramuri ♬ La Mushasha Shula - Espinoza Paz @mexikraine Que bonito es Shihuahua 🤍 #Chihuahua

Usuarios de todo el mundo expresaron su agrado por el tema, incluyendo países distantes como Italia, Colombia, Brasil o España, solo por mencionar unos ejemplos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En cuanto a la inspiración detrás del tema, Espinoza Paz ha dicho en una entrevista con Yordi Rosado que no es dedicada a una mujer, sino a un joven de Chihuahua llamado Braulio Fabián. Al ver que Braulio tenía talento para la música, el cantante le enseñó todo lo que sabía para que se volviera un compositor reconocido, e incluso se subió con él al escenario y cantaron juntos.

Publicada primero en: El Sol de Parral