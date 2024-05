De monstruo a héroe: Kaiju No.8 retrata la lucha de un hombre por recuperar su sueño de infancia

Kaiju No. 8 es un anime (serie animada) basado en el manga (historieta japonesa) escrito e ilustrado por Naoya Matsumoto, que comenzó a ser publicado en julio de 2020. Actualmente, con 12 volúmenes en su haber, estrenó su versión en serie animada a cargo del estudio Production I.G. y bajo la dirección de Shigeyuki Miya.

El protagonista es “Kafka Hibino”, un hombre de 30 años que aspiró a ser parte de las Fuerzas de Defensa de Japón, encargadas de combatir a los kaijus, seres fantásticos y gigantescos que son capaces de hacer colapsar a una ciudad entera; sin embargo, se da por vencido y decide trabajar en “Monster Sweeper”, una empresa encargada de limpiar los escombros de esas batallas.





En el trabajo, un día conoce a “Reno Ichikawa”, quien le hace recobrar la fe para intentar ser parte del equipo de defensa al que pertenece su amiga de infancia “Mina Ashiro”. Pero su destino será otro, al adquirir la capacidad de convertirse en kaiju.

“La trama es bastante refrescante, por ejemplo, el hecho de que el protagonista ahora es el monstruo”, mencionó Armando Corona, parte del elenco de doblaje en español, quien interpreta a “Reno Ichikawa”.

“Para mí lo más complejo son los cambios bruscos de actitud que tiene el personaje. El pasar de un momento de la comedia al drama, a la acción, después a la tristeza, a la reflexión. Jugar con esas emociones te demanda mucha energía”, explicó Omar Sánchez, voz de Kafka.

Cine Netflix revela en primer trailer de Caballeros del Zodiaco que Shun será mujer

“Hubo un día en el que yo estaba un poco enfermo, entonces no pude terminar de grabar. Vi como mi energía se estaba drenando completamente. Entonces tuvimos que terminar para hacer una pausa y regresar al día siguiente”, agregó sobre el trabajo de ser el personaje principal.

Kafka “es una persona de 30 años, vive una etapa en la que te dicen, si ya no lo hiciste, ya no pudiste”, dijo la actriz Karla Tovar, quien da voz a Kikoru Shinomiya. La actriz de doblaje también apuntó a otros valores contenidos en la historia.

“Vemos una historia que es muy social, porque es un mundo donde acaba de ocurrir una cosa gigante que hace que tu ciudad se detenga. Tienes que aprender a vivir con esta nueva normalidad de que hay un kaiju gigante que te pueda atacar en cualquier momento”, explicó.

“También se habla mucho sobre la salud mental, de cómo también se vale ser vulnerable, se vale aceptar que el único monstruo al que te enfrentas es al que tú tienes”, mencionó Tovar.

Doblaje como amplificador

Actualmente se vive un momento especial para el anime, porque llega a cualquier tipo de público, con una variedad de historias que van desde el drama, hasta la ciencia ficción, la acción, el terror y otros géneros, de ahí la importancia del doblaje, para llegar a audiencias más diversas, recalcó Armando Corona, quien da voz en Kaiju No. 8 a “Reno Ichikawa”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Permite que muchas personas lo vean y también puedan prestar más atención a los detalles, no estar leyendo. No solo es traducir, es una adaptación, porque no puedes decir un chiste que en Japón se entiende y aquí no, todo tiene que adaptarse al público al que va dirigido, en este caso, que es México y Latinoamérica”, mencionó Corona.

En su primera temporada, Kaiju No. 8 tendrá doce episodios, de los cuales ya hay siete disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll. El resto serán estrenados semanalmente, al mismo tiempo que en Japón, todos los sábados a las 8:30 am CST.