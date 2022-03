Desconoce situación de demanda el equipo de Christian Nodal

Ante la notificación de una demanda en puerta para Christian Nodal en la ciudad de Chihuahua, este medio de comunicación contactó a Julio Sánchez, de la oficina de prensa del cantante, con la finalidad de darle el derecho de réplica ante la situación legal en la que se encuentra el famoso intérprete, sin embargo, Sánchez informó desconocer los hechos así como el representante y Nodal, y que apenas se estaba enterando por la llamada que se le estaba haciendo en ese momento.

“Yo no puedo dar una versión de los hechos si no estoy enterado, al igual que su representante y Christian no creo que tengan conocimiento, sino ya se hubiera tocado el tema, lo único que pudo informar es que él va, canta y es todo, de igual forma hablaré con el equipo para que ellos vean esa parte”, indicó.

Cabe destacar que el cantante de “Botella tras botella” en cuanto esté en la capital se le dará una notificación sobre una querella interpuesta en contra de él por incumplimiento de contrato en el año 2018, por no presentarse en dos conciertos, uno en Chihuahua que se llevaría a cabo en la Feria de Santa Rita y el otro en Ciudad Juárez en el Estadio Carta Blanca, por lo que el empresario chihuahuense afectado Joel Orlando Aragón García solicita la reparación del daño por la inversión que llevó a cabo para poder realizar estos espectáculos y que finalmente no se llevaron debido a la cancelación que hizo el cantante a través de sus redes sociales.

El representante legal de Aragón García informó: “Estuvimos batallando con los domicilios que teníamos de él en Hermosillo, la intención es aprovechar su presencia aquí para que el Ministerio Público de Chihuahua le notifique sobre la denuncia interpuesta en su contra queremos conocer la versión de Christian Nodal del porqué de la cancelación y de ahí partir contra quien resulte responsable”.

