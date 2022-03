Empresario chihuahuense demanda a Christian Nodal

A dos días de que se presente Christian Nodal con su espectáculo Forajido Tour en el Estadio Monumental Chihuahua, el artista al llegar a la capital recibirá una notificación de incumplimiento de contrato, informó el abogado de Joel Orlando Aragón García, quien interpuso la querella contra el cantante, afirmando que en el 2018 canceló dos presentaciones una aquí en la capital y otra en Ciudad Juárez y hasta la fecha no ha devuelto el anticipo, la denuncia está asentada en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Unidades de Investigación, con fecha 3 de agosto del año 2018, Número Único de Caso 19-2018-0029013, carpeta de investigación 29013/18.

Los conciertos que se cancelaron en su momento fueron uno en la capital que se realizaría en el Palenque de Santa Rita y otro en Ciudad Juárez en el Estadio Carta Blanca, entre los gastos que se generaron se encuentra un anticipo de medio millón de pesos al “Grupo Comercial e Industrial OccNorte S.A. de C.V.” para pago de equipo contratado, de igual forma 124 mil pesos fueron para “Row Rent a Cart México” por el servicio de cuatro vehículos: dos unidades Suburban blindadas 2018 y dos unidades Toyota Hiace 2019, cada una con chofer, entre otros aspectos como publicidad y adelanto de pago al cantante por 600 mil pesos ascendiendo la inversión de dos millones y medio de pesos aproximadamente.





El representante legal de Aragón García informó: “Estuvimos batallando con los domicilios que teníamos de él en Hermosillo, la intención es aprovechar su presencia aquí para que el Ministerio Público de Chihuahua le notifique sobre la denuncia interpuesta en su contra queremos conocer la versión de Christian Nodal del porqué de la cancelación y de ahí partir contra quien resulte responsable”.

“Mi cliente fue defraudado ya que se le cancela días antes y ya había desembolsado fuertes cantidades para promocionar las presentaciones y todo lo que conlleva eventos de esa magnitud, aparte el anticipo que se le dio al equipo de Christian Nodal y lo que se pretende con la querella es que se devuelva el adelanto y se repare el daño que le ocasionaron, ahorita está en una etapa de investigación aquí en la Fiscalía de Chihuahua en la Unidad de Delitos Patrimoniales integrándose la carpeta”, informó el abogado.

Asimismo, el empresario artístico afectado dijo: “Nunca supimos el motivo de la cancelación de los eventos, de ello me enteré por medio de las redes sociales ya que el cantante lo anunció unos tres días antes de las funciones por lo que intentamos hablar con el representante Artemio Berdeja, quien fue el que nos dio la carta compromiso que viene de JG Music, empresa del padre de Christian, no logrando el objetivo, después de pasar las fechas de los shows se consiguió contactar al mánager indicando que ante la baja venta de boletos habían suspendido, y que el adelanto que se había otorgado, unos 600 mil pesos, lo tomaban como una multa por los gastos que ellos habían realizado y no dieron una solución viable para llegar a un acuerdo por lo que se procedió a la demanda, yo ya había trabajado con otros artistas como Aída Cuevas y el grupo Calibre, sin tener ningún problema”.

Por otra parte, este medio de comunicación trató de localizar al representante de Christian Nodal, sin embargo, ante los recientes cambios que hizo el artista de compañía disquera y parte de su equipo de trabajo no fue posible tener contacto para que diera su versión sobre la situación descrita.

El empresario afectado es Joel Orlando Aragón García quien demanda al artista y solicita más de dos millones de pesos por daños