¿Juntos Belinda y el chihuahuense Yair “El Pantera” Rodríguez?

Luego de que hace unos años los presentará Omar Chaparro, “hubo química” entre Belinda y Yair Rodríguez quienes salieron a cenar un par de veces en plan de amigos, aseguran fuentes allegadas al parralense de 29 años de edad quien por su parte, hace unos días compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparecen juntos la expareja de Christian Nodal y el artemarcialista de la UFC.

“Fue idea de la misma Belinda que le presentarán a Yair, hace aproximadamente varios años, esto luego de que terminará una pelea en la que ganó “El Pantera”; Omar arregló las cosas para que se conocieran, esa noche salieron a cenar y repitieron el encuentro un par de veces, en ese momento solo fue amistad”.





Cercanos a Yair aseguran que “El pantera” siempre se expresó bien de Belinda a quien definió como una mujer hermosa y lo mismo sucedió con la intérprete de “Ángel” quien correspondió a los comentarios halagadores del chihuahuense.

“Quizá ahora que pasaron los años surge algo entre ellos, pues definitivamente si hubo atracción” comentan amigos de Yair quienes agregan que el experto en artes marciales en la actualidad está soltero y sin compromisos y lo mismo sucede con Belinda tras su ruptura con la figura más popular del regional mexicano.





Los rumores de un reencuentro o hasta romance surgieron luego de que “El Pantera” publicó una imagen al lado de la cantante lo que provocó reacción inmediata por parte de los internautas quienes se quedaron con deseos de saber más acerca de esta postal pues Yair no colocó ningún tipo de descripción y hasta desactivó los comentarios que “bombardearon” sus redes sociales. No obstante, cabe señalar que la foto fue tomada en 2013 y el mismo deportista aclaró el asunto en una de sus publicaciones de Instagram, donde señala que nunca fue su intención provocar especulaciones.

Yair Rodríguez es uno de los máximos exponentes de artes marciales a nivel mundial mientras que Belinda se encuentra en el “ojo del huracán” tras terminar su relación con Christian Nodal quien en su más reciente concierto expresó lo que muchos consideraron indirecta para su ex: “La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad…”.