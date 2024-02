Desde Gloria Trevi hasta Mijares: Estos conciertos y shows de comedia habrá en El Paso en febrero

Prepara tu pasaporte para que puedas disfrutar de los conciertos, obras y espectáculos de comedia que se estarán realizando en el mes de febrero en El Paso, Texas, donde diversos géneros musicales por parte de artistas internacionales te pondrán a bailar, cantar con sus éxitos, entre ellos se pueden mencionar a: Phora, Yahritza y su Esencia, Lucero y Mijares, Teo González, Gloria Trevi, Allison, Juanes, entre otros.

Para el 2 de febrero, los que gustan del rap y hip hop podrán hacerlo con “Phora”, quien estará ofreciendo su concierto en Lowbrow Palace; Marco Archer, su nombre verdadero, es oriundo de Anaheim, California; en 2011 fundó su propio sello discográfico, Yours Truly y creció influenciado por el grafiti y por su padre para crear una carrera en el mundo de la música.

Te puede interesar: ¿Ya tienes tus boletos para ver a Los Tigres del Norte? Puedes encontrarlos desde 450 pesos

Una de las agrupaciones que ha causado controversia en los últimos meses es “Yahritza y su Esencia”, conjunto estadounidense de música regional mexicana especializada en el género sierreño urbano, formado en Yakima, Washington y está integrado por los hermanos Yahritza, voz y guitarra acústica; Armando, guitarra de doce cuerdas; y Jairo Martínez, en bajo acústico, quienes estarán en The Plaza Theatre Performing Arts Center el 3 de febrero.

Foto: Facebook | Teo González

Para el 7 de febrero, el ritmo rock, indie/alt, alternative rock estarán arriba del escenario Don Haskins Center con “Tool”; de igual manera para el 9 habrá un tributo para Coldplay con música classical, classical solo y ensembles, candlelight, donde los asistentes gozarán de un show musical multisensorial en vivo, bajo la luz de las velas, siendo la cita en St Rogers Depot.

Sin duda uno de los dúos musicales que siempre logra llenar el recinto donde se presenta es “Lucero y Mijares” quienes estarán complaciendo a sus fieles fans el 9 de febrero, en El Paso County Coliseum; para el día 10 estará en Lowbrow Palace “Twin Tribes” interpretando música latina y electrónica; al día siguiente en Philanthropy Theatre at The Plaza Theatre Performing Arts Center - Complex subirá a escena “La Serie Joyero”, muestra mensual de grupos de artes escénicas locales.

El 13 de febrero será el turno para “Gideon” en Rock House Bar & Grill; y para el 14 de febrero un especial por el Día de San Valentín ft. “Romeo y Julieta, en el St Rogers Depot; para el 15 estará “Enjambre” en Lowbrow Palace; el 16 habrá cuatro show, éstos son: “Allison” y “Cristoph” en Lowbrow Palace; “El Paso Symphony Orchestra: The Two Big 6s” en The Plaza Theatre Performing Arts Center, y “Morat” en El Paso County Coliseum.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Facebook | Gloria Trevi

Probablemente al leer o escuchar el nombre Teo González sabes que las carcajadas son garantizadas, quien se presentará con su show “La gira de la risa” en Abraham Chávez Theatre el 17 de febrero, el mismo día, pero en Lowbrow Palace estará “Briscoe” interpretando lo mejor de su discografía.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para el 18 de febrero, “Tornillo” en Lowbrow Palace; el 19, “Bratty en Lowbrow Palace; el 21, “Excision” con ATLiens, Drinkurwater, Excision, Layz, Ray Volpe, en Don Haskins Center; y “Hockey Dad” en Lowbrow Palace; para el 22, “Candlelight: A Tribute to Adele” en St Rogers Depot; y “Aaron Watson” en Lowbrow Palace.

Gossip ¡Un éxito! Slobotzky conquista al público chihuahuense con su show de stand up

Una de las consentidas por el público mexicano y del extranjero y sobre todo de la comunidad LGBTQ+ es Gloria Trevi quien estará el El Paso County Coliseum con su espectáculo “Mi Soundtrack Us Tour 2024” el 24 de febrero, en el mismo día, pero diferente centro de espectáculo estará “Walker & Royce en 11:11; para el día 25, “Enjoy” en Lowbrow Palace; para el 26 “Ariel Pink” en Lowbrow Palace; y el día 27 “The Moss” en Lowbrow Palace.

Y uno de los últimos artistas que de igual manera estará en febrero en El Paso Texas, es el colombiano Juanes con su gira “North America Tour 2024” el día 29 en el centro de eventos Abraham Chávez Theatre.