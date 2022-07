Dueto Ha-Ash presentará su espectáculo en la Plaza de Todos

El dúo Ha-Ash, integrado por las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, estarán en Chihuahua capital con su gira “Mi salida contigo”, en la Plaza de Todos La Esperanza este 15 de octubre próximo donde interpretarán varios de sus éxitos que las han colocado en el gusto de millones de mexicanos y quienes actualmente están participando como coach en La Voz México.

Si eres fan de este dueto no dudes en asistir a este concierto donde podrás cantar al lado de ellas temas como: “¿Qué hago yo?”, Estés donde estés, Odio amarte, No te quiero nada, Mejor que te acostumbres, Lo aprendí de ti, Te dejo en libertad, Perdón, perdón, Ex de verdad, Eso no va a suceder, entre otras más, de igual forma disfrutarás del carácter amigable y su buen humor que las caracteriza.

Los boletos ya están disponibles en www.eticket.mx siendo sus costos los siguientes: VIP $2,315.00, Oro $1,965, Barrera $1,445.00, General 1 $985.00, General 2 $580.00. Las cantautoras también incluyeron en su gira a Ciudad Juárez quienes estarán el día 14 de octubre en el Centro de Convenciones Anitas.

Aunque su estilo ha ido variando a lo largo de sus lanzamientos discográficos, habitualmente su música ha sido clasificada como country, pop country, funk, pop rock, electropop, pop latino y balada romántica. Su primeros dos discos estaban centrados principalmente en el country en español, donde la banda llegó a desarrollar un sonido que se basaba en los contrastes del pop con el country. Su tercer material de estudio Habitación doble grabado en Nashville, se inclinó por la simplicidad de las canciones con sonidos más roqueros y toques de brit pop.

Además de su carrera musical, Ha-Ash ha contribuido en varias obras humanitarias y de caridad, entre ellas te informamos que prestaron su casa en Luisiana, Estados Unidos a finales de 2005 para ir en ayuda de algunos migrantes mexicanos afectados del huracán Katrina que dañó a ese estado en agosto de ese año; asimismo, colaboraron en un evento altruista para la Cruz Roja estadounidense para el apoyo de damnificados, de igual forma participó en la fundación Ellen West que lucha contra la anorexia, y apoya constantemente a los refugios de animales, incentivando a la gente a no comprar mascotas, sino que adopte.

Discografía

2003: Ha-Ash

2005: Mundos opuestos

2008: Habitación doble

2011: A tiempo

2014: Primera fila: Hecho realidad

2017: 30 de febrero

2019: Ha-Ash: En vivo