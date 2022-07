El DJ Roger Blanco conforma su proyecto “El Chavo y El Rucko”

Roger Blanco es un DJ con una vasta trayectoria y quien muy pronto estará en Chihuahua capital deleitando a los chihuahuenses, indica que sus inicios fueron en la década de los 90 controlando equipo técnico especializado para reproducir música mezclada para el público, desde entonces se ha ganado un lugar en este terreno de los disc jocky, informando que actualmente lo acompaña su hijo haciéndose llamar este dúo “El Chavo y El Rucko”.

“Nací en la Ciudad de México, pero radico desde hace años en Ciudad Juárez, en los años 80 yo me metía a una discoteca en México, donde conocí al DJ Claudio Yarto (integrante del grupo Caló), quien me enseñó los primeros tips para ser un DJ, y en 1990 es cuando me vengo a vivir a Chihuahua donde ya inicié profesionalmente en esta carrera musical, ahora con este proyecto nuevo que traigo de “El Chavo y El Rucko” manejamos lo retro con lo contemporáneo, donde él produce y hace arreglos resultando remixes del han sido un éxito en las fiestas”, señaló Roger.

Expresó que una de las satisfacciones más grandes que le ha dejado su trayectoria es precisamente compartir escenario con su hijo: “Nunca me imaginé que trabajaría con mi heredero, lo bueno es que fue decisión de él introducirse a este mundo y le gustó, asimismo, otra recompensa que me ha retribuido este gusto por la música es la invitación que me han hecho reconocidos centros de baile a nivel nacional para amenizar la noche, y gracias a ello, si uno se administra, se puede vivir de ello y, claro está, ir evolucionando para estar al día y tener clientes asiduos”.

El DJ ha compartido escenario con los DJ Bon Jovi y Claudio Yarto, entre otros más

Por otro lado, manifestó que lo más difícil de esta carrera: “es el tiempo, te pasa factura de los años de desvelo, y sobre todo la tentación de los vicios que uno se llega a topar, pero ahora en la actualidad ya se puede hablar más libremente sobre estos temas que antes eran tabú, y por lo cual siempre estoy al pendiente de mi hijo para cuidarlo, enseñarle lo bueno y malo de este ambiente a través de mi experiencia que me ha dado mi carrera en tres décadas”.

Sobre el avance tecnológico dice que ayudó al gremio de los DJ, “antes no existían las computadoras, hoy tenemos que entrar al aro y eso nos ha facilitado el trabajo, ya que antes uno tardaba aproximadamente 3 años en ser un buen DJ residente, actualmente se puede hacer en un año

Ha compartido escenario con los DJ Bon Jovi y Claudio Yarto, entre otros más; de igual forma su trabajo es requerido por los centros nocturnos de gran prestigio

