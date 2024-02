¡De Finlandia a Chihuahua! Enciende grupo Apocalyptica a sus fans con su metal alternativo

Durante la noche de este viernes el Salón Pistoleros, en el norte de la ciudad, fue el punto de reunión de los chihuahuenses fanáticos del metal alternativo, una mezcla de jóvenes y público adulto, muestra del poder de convocatoria que Apocalyptica tiene gracias a su exitoso proyecto.

La combinación del género del metal con instrumentos que la mayoría relaciona con recitales de música clásica le ha dado a la agrupación originaria de Finlandia el suficiente combustible para ir en pos de su tercera década en el ámbito de las presentaciones en vivo, así como una nueva gira por la República (que no pisaban desde 2022) denominada México Tour 2024, y en la cual la capital chihuahuense fue la quinta plaza (de 14) que visitaron.

Justo cuando el reloj marcaba las 21:00 horas , las luces del recinto se apagaron para recibir a Eicca Toppinen , Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen y Mikko Sirén, quienes fueron recibidos con una carretada de aplausos y eufóricos gritos por parte de los seguidores de la agrupación, que acabaron por sentirse bienvenidos en esta tierra norteña.

De hecho, lo hicieron desde su llegada, al ser recibidos por varios fans espontáneos quienes estuvieron al pendiente de la hora de llegada de su vuelo para ser los primeros en recibirlos con la hospitalidad que distingue a los chihuahuenses y darles así “una probadita” de lo que vivirían horas más tarde sobre el escenario.

De hecho, si nos remitimos a la euforia y los aplausos cada uno de los integrantes recibió su dosis respectiva, que de manera repentina se convirtieron en silencio al escucharse los acordes de la melodía de apertura.

Sin embargo, el bullicio y el buen ambiente volvieron apenas se terminó el mencionado tema. Toda la agrupación volvió a ser acreedora de aplausos y gritos de bienvenida que confirmaron que la selección de esta plaza estuvo bien pensada.

Temas como “Ashes of The Modern Word”, “For whom the bell toll”, “Grace”, “Path” fueron los éxitos que más solicitaron los fans en el transcurso de la noche, mientras que el nivel de energía aumentó a un nivel en que al grueso del público no le importó permanecer de pie durante todo el concierto con el fin de estar en una mejor sintonía con los europeos.

Cada una de las canciones que interpretaron fue un deleite para el oído, ya que Apocalyptica logra siempre ese adecuado balance en sus presentaciones en público, sin abusar de la estridencia que caracteriza al metal, pero tampoco de la suavidad que generalmente se espera de los instrumentos que ejecutan.

El concierto continuó con canciones como “Farewell” y “Peikko”, así como con un público encantado de que su agrupación favorita pisara tierras chihuahuenses luego de hacer lo propio previamente en Mérida, Guadalajara, Monterrey y Tijuana