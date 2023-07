¿Eres fan de Mario Aguilar? Vendrá a Chihuahua con su show “Ser loca no es fácil”

El bloguero Mario Aguilar se encuentra de gira con su show “Ser loca no es fácil” y llegará a Chihuahua capital este 14 octubre próximo al centro de espectáculos Arena Corner Sport, así que si deseas pasar una noche llena de risas compra tus boletos en startickets.mx donde los costos, según indica la página son: VIP $700.00, Oro $5,00.00, más gastos de gestión por cada zona.

Sin duda alguna uno de los mejores comediantes que ha dado el internet es Mario Aguilar, esto gracias a que se hizo famoso por subir contenido en diversas plataformas como YouTube y Facebook al imitar a su madre videos que se volvieron virales y hoy es uno de los consentidos de los mexicanos y también cuenta con seguidores en otros países.

Te puede interesar: ¿Te gustan Los Tres Tristes Tigres? Vendrán a Chihuahua con su show "Risa de cuerpo presente"

Su éxito se debe gracias al personificar el papel de la clásica mamá latina, sin embargo, a lo largo de su trayectoria han nacido otros como: el Papá, la Morena, la Rubia, la Pelirroja, la novia celosa, entre otros, donde presenta situaciones de la vida cotidiana, de ahí el gran boom porque cientos de personas se identifican con el personaje que interpreta en su momento en cada espectáculo.

Gracias a que el contenido que maneja está inspirado en experiencias reales del día a día, sus videoclips logran ser tendencia en varias ocasiones, sólo para que te des una idea de su popularidad en YouTube sus videos se han visualizado más de mil millones.

Gossip ¡Diana Rodríguez entregará la corona! Ya viene Miss Teen Universe Chihuahua

Asimismo, su trabajo ha sido reconocido por varios colegas como Eugenio Derbez con el que tuvo la oportunidad de trabajar con él, también ha sido invitado de programas de televisión como Platanito Show, Sale el Sol, Telemundo, Azteca Uno, Televisa, Teleforma, Imagen Televisión, así como en diversos canales de internet en podcast.

Mario Aguilar se ha consolidado como comediante en toda América, ha vendido más de 300 espectáculos entre México y otros países como Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Ecuador.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

No dudes en asistir a este espectáculo “Ser loca no es fácil”, porque una loca no nace, ¡se hace!, diviértete con las mejores parodias de Mario Aguilar en su show, donde no pararás de reír con sus más divertidos personajes, quien también ha dado voz a personajes de la televisión como el robot de la película animada “Bob Esponja al rescate”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Serán aproximadamente dos horas de carcajadas, así que lo que has visto en sus redes sociales hoy lo podrás hacer en vivo, donde puedes ir acompañado de tu pareja, amigos, hermanos, hermanas, pero no puede faltar, sin duda alguna, la mamá, para que juntos recuerden momentos que seguramente han vivido juntos y donde la reina del hogar es la que te dice cómo seguir las reglas de la casa y los deberes que tienes como hijo o hija, y Mario lo demostrará muy a su estilo cómo lo hacen las madres latinas.

DATO:

En Facebook cuenta con 20 millones de seguidores, en YouTube 7.94 millones de suscriptores y en TikTok son 18.9 millones