Es necesario confiar para dejar de sufrir

Tras un periodo de encierro obligatorio e inseguridad en muchos sentidos, reflexionar sobre la ética, entendida como el conocimiento del bien y el mal en las relaciones humanas, ayuda a sanar una sociedad inmersa en la desconfianza, el individualismo, la soledad, la depresión y la violencia. Males que derivan en daños mundiales como el calentamiento global o la crisis alimentaria.



A ello responde Ética para desconfiados (Planeta), de David Pastor Vico (Bélgica, 1976), una revisión sobre los valores humanos perdidos que viene bien a cuenta en un momento de mayor crisis emocional en el mundo. El ensayo con un lenguaje tan familiar y cotidiano como preciso, tiene la vista centrada en las generaciones jóvenes que aún pueden cambiar actitudes, y pide a los mayores arraigados a viejas ideas dar espacio para el cambio.

“Es un libro de ética sobre el desarrollo, la moral, la libertad, el deber; temas clásicos desde una sociedad ya fracturada, una sociedad irresponsable. Reflexionar sobre estos temas nos sirve para darnos cuenta que no estamos solos en nuestra depresión; realmente esta pandemia ha hecho que mucha gente se hunda y sienta deprimida e incluso subió la violencia intrafamiliar, y analizar esto nos enseña a que no es nuevo, que el sufrimiento es siempre igual desde hace millones de años y que la solución está en el conocimiento”, refirió Vico, filósofo y divulgador.



En entrevista, el también profesor de la UNAM propone salir de la posición individualista del hombre para entrar a una real vida en comunidad. Un espacio donde se confíe en el otro, se trabaje a la par y exista un sentimiento de unión no sólo en un sentido romántico sino de colaboración social, emocional y económica.



“No confiar en los demás significa que no esperas que los demás hagan lo que deben y esto en la filosofía hace mucho ruido, porque la filosofía parte de varias premisas y una de ellas es que el hombre es un animal político, que significa que vive con los demás seres humanos, no vive ajeno a ellos; entonces empecé a trabajar con esta línea de filosofía para desconfiados que somos nosotros, más del 82 por ciento de la población en México desconfía de los demás”, apuntó.



Desconfiar del otro implica también un quiebre en la sociedad, una fractura en la red de comunicación que aísla cada vez más a los individuos lo que provoca un aumento de suicidios, violencia e incluso abusos sexuales en la familia. El libro provoca una reflexión en torno a ese sentimiento de desconfianza por lo que va dirigido con especial atención a los jóvenes.



Esta es la segunda entrega de Vico sobre temas de ética; el primero fue Filosofía para desconfiados. Con ambos libros el especialista, con estudios en Filosofía por la Universidad de Sevilla, busca también mostrar que esta materia del conocimiento es para todas las personas, no para eruditos encerrados en sus bibliotecas.



“La filosofía nació en la calle por eso tiene que ser útil, tiene que tener un fin práctico para que la gente encuentre sentido a su estudio”, advirtió.