Esmeralda Pimentel explora su faceta como guionista

Los meses de aislamiento por la pandemia fueron la oportunidad para que Esmeralda Pimentel desarrollara sus habilidades como guionista. La actriz trabajó junto a la argentina Majo Staffolani –directora de la cinta Colmenta– los libretos para una película y una serie de televisión que planea llevar a producción una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.

“Hemos desarrollado dos proyectos que vamos a pitchar: una película y una serie. Una –llamada La Cierva– es una crítica a la Iglesia y a todos estos métodos de tortura hacia la comunidad LGBT. Y el otro es sobre la violencia de las mujeres que vivimos hoy en día”, contó la actriz a El Sol de México.

Su interés por narrar estas historias a través del cine y la televisión es porque la actriz considera que son “grandes medios para contar las realidades que no se tocan en los noticieros o que se cuentan de otras maneras con otros intereses. Creo que ahí encuentro historias súper profundas complejas y dolorosas.

La inspiración de estas historias, dice Esmeralda, viene de “anécdotas que han sido cercanas a nosotras, por ahí nos conectamos con la cercanía de estos dolores”.

La protagonista de La bella y las bestias ya había desarrollado el guion para el cortometraje con el que debutaría como directora de cine, acerca de temas como la vejez, la muerte y los secretos de familia, pero que ha sido pospuesto indefinidamente por su agenda de trabajo.

Y es que en los últimos meses, Esmeralda Pimentel participó como protagonista de la película de Netflix Ahí te encargo, junto Mauricio Ochmann. La historia sigue a Ceci (Pimentel), una exitosa ejecutiva que no tiene planes de convertirse en mamá, a diferencia de su esposo Alex (Mauricio Ochmann), quien anhela ser padre. La llegada de un pequeño invitado podrá a prueba la relación entre ambos.

“Ahí te encargo fue la película más vistas en todo el mundo el 4 de octubre. Y creo que la razón por la que la gente se siente tan identificada es porque es una película muy amena y linda, pero que también abre el debate sobre temas importantes y actuales y la gente se ha sentido identificada con eso”.

Junto al estreno del filme, Esmeralda Pimentel ensayó el monólogo de humor negro Los vuelos solitarios, donde interpreta a Silvestre, una mujer que despierta en medio de una marcha y comienza a recordar su historia a través de fracasos amorosos, profesionales y familiares, convirtiéndose en una reflexión sobre la construcción de la feminidad.

“Fue un texto que de primera mano me hizo reír mucho, pero también me incomodó la manera que tiene Silvestre de decir las cosas tan irreverente, tan franca. Me gusta que un texto te provoque eso. Es una mujer que no pretende ser lo que no es, que no sabe mentir y por eso se mete en tantos caos. Y sobre todo, la historia indaga en su pasado hasta llegar al de sus padre, y entonces se da cuenta, como muchos lo hemos hecho, cuando inconscientemente repetimos la historia de nuestros papás”.

El montaje, dirigido por Adrián Vázquez, ofrecerá una función vía streaming a las 19:00 horas este sábado, a través de la página web de La Teatrería.

“Me toca actuar sola. Implica muchos nervios, mucha preparación. Ha sido muy riguroso el entrenamiento con Adrián Vázquez. Y sí, él me advirtió que un monólogo se sostiene con la agilidad de las piernas y la respiración, entonces ha sido un mes y medio de entrenamiento súper arduo todos los días para tener pulmones y piernas a full”, cuenta la actriz.

Tras presentar Los vuelos solitarios, Esmeralda Pimentel prepara el lanzamiento de La templanza, serie de diez capítulos que pronto podrá verse en Amazon Prime Video y que fue filmada en España. Así como el lanzamiento de la cinta No man’s land, que recién se presentó en la edición 23 del Festival Internacional de Cine Guanajuato y que pronto llegará a la plataforma de Netflix.