Eva Longoria cumple en Flaming’ Hot su deseo de trabajar con Jesse García

En 2006 Jesse García formó parte del elenco de la película Quinceañera, y para él pudo ser un proyecto más, pero para Eva Longoria fue uno de los trabajos que más le marcó y por el que comenzó su admiración hacia el actor con ascendencia mexicana.

Casi dos décadas después, Longoria concretó su deseo de trabajar con el actor, en su cinta Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia, su debut como directora.

“Yo era fan de Jesse García desde hace mucho tiempo, tiene 20 años en la industria, él hizo una película que se llamó Quinceañera (2006), siempre ha estado trabajando duro, pero no es un star talent, nunca había tenido papel así”, afirmó Longoria en una charla con medios de comunicación y productores.

“Él puede hacer tantas cosas en distintas películas, por ejemplo fue un jardinero, un gángster, un padre, pero nunca todos en una misma cinta, así que supo que en esta ocasión tenía la oportunidad de demostrar su talento en la pantalla y lo logró”, agregó.

La cinta narra la historia de Richard Montañez, un conserje mexico-americano que trabajaba para Frito-Lay y que desarrolló un nuevo sabor de Cheetos que logró cambiar la historia de las botanas, un caso inspirado en la vida real.

Ésta surgió con el objetivo de crear un héroe que pudiera inspirar a aquellos latinos a concretar sus sueños y que sepan que tienen una figura que los represente a nivel mundial, aseguró Longoria.

“Es un honor para mí siempre estar en México y más promocionando esta película porque yo la hice para los mexicanos que cruzan la frontera, para aquellos que están trabajando duro, que están poniendo su vida ahí, yo quería hacer esta película para los migrantes”, afirmó.

Eva Longoria asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia para la proyección de Flamin' Hot, su ópera prima como directora. / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

“Me pasa que, como soy texana, cuando estoy en Estados Unidos soy la mexicana y cuando estoy en México soy la gringa y, entonces no tengo hogar, no me siento de aquí ni de allí. Para mí es un honor que México haya recibido la película como suya, sobre todo por este gran mensaje que es que tenemos que poner más historias así de nuestra comunidad, que no somos lo que vemos en las noticias”, agregó.

La cinta fue escrita por Lewis Colick, Linda Yvette Chávez, inspirada en el libro de Richard Montañez, bajo la dirección de Longoria, quien debuta en este rol.

El proyecto, mismo que fue filmado en 30 días y en la que se utilizaron 108 sets de grabación cuenta con las actuaciones de Jesse García, en el rol principal, Annie González dando vida a Judy Montañez, esposa del protagonista, Emilio Rivera como Vacho Montañez, Vanessa Martínez como Concha Montañez, entre otros.

“Para mí, lo importante era contratar gente latina pero no sólo frente a la cámara sino también detrás, quería hacer una película con autenticidad y si ésta habla de latinos, solo puedes hacerlo con un equipo de latinos”, dijo.

El filme cuenta con una banda sonora muy latina también, destaca el tema No tengo dinero, de Juan Gabriel y que, como dato curioso, fue de las más caras para adquirir el permiso de utilizarla. Santana, Maná, Becky G, y Los Locos del Ritmo son algunos de los artistas que completan el soundtrack de la película.

“Me encanta esta historia porque Hollywood siempre está poniendo héroes en la pantalla que no se parecen a nosotros, parece que no tuviéramos un héroe en la pantalla grande y yo sabía que yo tenía una oportunidad de poner uno que se parece a mi papá, a mi tío, que suena a mi tío porque los chicanos hablan en un ritmo raro.

“Si esta película no tuviera éxito, los estudios podrían decir: ‘bueno, ya probamos una historia de mexicanos y no funciona y no haremos otra más en 20 años’ y no podemos hacer una película cada 20 años, necesitamos más historias nuestras”, aseguró Longoria. Flamin’ Hot está disponible en Disney+.