"Cómo te voy a olvidar si te llevo hasta en el nombre": Fallece el papá del youtuber Chumel Torres

El padre del youtuber y conductor Chumel Torres, Jesús Manuel Torres, falleció así lo dio a conocer el chihuahuense a través de sus redes sociales este 13 de enero, donde escribió unas palabras en su plataforma de Instagram: “Me enseñaste a defenderme, a nunca parar de trabajar, a caminar, a querer mucho a mi familia. Cómo te voy a olvidar si te llevo hasta en el nombre. Gracias por conocer a Chiquis, ya vete con ella, al final, los dos sabemos que eso era lo que más querías. Adiós papá”, finaliza el texto.

De inmediato el apoyo moral por parte del gremio artístico a su colega no se hizo esperar y están mandando palabras de consuelo y aliento a Chumel Torres entre los que se encuentran: Héctor Márquez “Jiots”: Fuiste el primero en estar conmigo cuando mi papá, te abrazo virtualmente para apapachar tu corazón como me reconfortante esa vez. No hay palabras, pero sí mucho amor de mí para ti”.

También Carlos Rivera escribió: “Te abrazo fuerzo”. Adrián Marcelo: “Abrazo Chumel, pronta resignación y mucha fuerza carnal”. Otro más es soy_el_afedo: “Hoy es un día para celebrar la vida de un gran hombre como lo fue tu padre. Ahora está con el amor de su vida y de seguro estará plantando un árbol de mamuts para cuando ustedes vayan hacia ellos. Abrazo fuerte Chumel”.

Andrea Legarreta: “Querido Chumel, te abrazo fuerte con mucho amor. Ellos nunca se van… Dios con ustedes. Mucha fuerza. Yordi Rosado: “Te quiero mucho mucho bebé”. Faisirrito: “Un abrazo enorme hermano”.

Paty Cantú: “Lo siento mucho. Te queremos muchos. Que su alma esté bien acompañada y encuentre cómo hacerte sentir de forma evidente su compañía aquí también.

Luisitiocomunica: “Lo siento mucho amigo, un fuerte abrazo”, son parte de los mensajes que está recibiendo en estos momentos el influencer donde sus amigos y amistades le hacen saber que no está solo.

Asimismo, Grupo Fórmula fue de los primeros en dar a conocer la noticia por medio de un texto que subió a internet: “El Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a nuestro compañero Chumel Torres y a la familia Torres Morales por el sensible fallecimiento de Don Jesús Torres Zamarrón”, escribieron.

Hasta este momento no se ha dado información sobre las causas de la muerte de don Jesús Manuel Torres, pero los mensajes continúan inundando las redes del comunicador de El Pulso de la República, donde se han unido René Casados, Joaquín López Dóriga, entre otros, que se unen a la pena de Chumel Torres.