¡Arrasa Humbe! Se agotaron las localidades para su concierto en Chihuahua

Para los fans del artista Humbe, quien se presentará el 6 de abril en Chihuahua capital con su espectáculo “Esencia Tour 2024”, lamentablemente, según información en la página oficial del cantante https://esenciatour.humbe.co/, ya agotó localidades tanto en la capital como en: Pachuca, Puebla, León, Culiacán, Saltillo y Mérida, sin embargo de igual forma indica que próximamente anunciará más fechas para México, EU y Latinoamérica.

El cantautor y productor se enfoca en los géneros musicales pop latino y R&B, entre sus temas exitosos se encuentran: “Patadas de ahogado”, “Te lo prometo”, “Amor de cine”, “Confieso”, “El poeta”, por mencionar algunos de ellos, donde probablemente interpretará en su espectáculo.

En su canal de YouTube tiene 1.08 millones de suscriptores, en TikTok son 3.3 millones se seguidores, en Instagram 1 millón, en X 136 mil, y en la plataforma de Facebook 652 mil, su más reciente sencillo “Fantasmas”, que subió a YouTube hace un mes ya tiene más de 11 millones de reproducciones.

Foto: Facebook @Humbe

Asimismo, a lo largo de su trayectoria ha ganado diversos premios y reconocimientos entre ellos: Eliot Awards, en la categoría “Social sound” en el 2021; en Fans’ Choice Awards en el 2018 se alzó con el galardón en la terna “Artista revelación”; en el 2023 y en los mismos premios, pero ahora en la categoría “Pop romántico”; para el 2021 en los Kids’ Choice Awards México triunfó como “Nuevo artista”, y en el mismo año en los Premios MTV Miaw salió victorioso en la rama “Artista emergente”.

TRAYECTORIA

Fue en el 2016 que comenzó a producir Sonámbulo, su primer LP, con el productor Neto Gracia, siendo al siguiente año que da a conocer su primer sencillo navideño “Todo lo que quiero eres tú”, una versión de “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey grabada por Neto Gracia en los estudios Noise Match y Chacha's Room en Monterrey.

Después lanzó “Te quiero aquí ya” compuesta y producida por él mismo junto a Meny Méndez y los miembros de La Roca Sound Lab; le siguió “Toma mi mano”; y el 26 de agosto del 2019 presenta “Por favor”, dos meses después sale el sencillo “Confieso”.

En 2020 lanzó su primer EP titulado Soy Humbe, en el que se incluyeron seis canciones acompañadas de videos filmados en vivo con su versión acústica; en seguida empezó a trabajar en su segundo trabajo discográfico Entropía, que fue publicado de forma digital el 2021, teniendo como primeros sencillos “El poeta” y “Te conocí en Japón”.

En julio, se lanzó el álbum en formato físico en tiendas Mixup y ganó el premio a mejor artista nuevo en los Premios MTV MIAW de MTV Latinoamérica, de igual manera por esta producción fue nominado al premio Grammy latino al mejor artista nuevo.

El siguiente trabajo artístico fue “Aurora”, tercer álbum de estudio compuesto de 13 tracks escritos y producidos, de principio a fin, junto a su hermano Emiliano Rodríguez. El 12 de marzo de 2022, durante una transmisión en vivo, anunció su primera gira El Poeta Tour 2022.