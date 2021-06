Gian Marco, inspirado en la música por su reciente paternidad

Con más de 30 años de carrera, 16 discos, tres Latin Grammy (en 2005, 2011 y 2012), entre otros reconocimientos internacionales, Gian Marco sigue aprendiendo de la industria de la música. Sin embargo, toda esa experiencia no se compara con las enseñanzas que le ha dejado la paternidad, admite.

En una charla con El Sol de México, el cantante platicó que con el éxito que su hija Nicole Zignago ha tenido en su propia carrera como artista, le ha quedado claro que no importa cuán larga sea la trayectoria, un padre o una madre siempre aprenderá algo nuevo de sus hijos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Me ha inspirado mucho la capacidad que tiene de ser ella misma, de no tenerle miedo a hacer un tipo de música distinta a lo que está de moda. Ella hace lo que tiene que hacer", señaló. "Una vez escuché que enseñar también es aprender, ella ha sido enseñanza para mí, directa o indirectamente, he aprendido de ella".

Este proceso ha ido de la mano de una filosofía que tiene desde hace varios años, centrada en vivir el momento, y absorber todo lo que pueda de su entorno. El también compositor siempre busca plasmar esta energía en sus canciones, por lo que disfruta ver los efectos positivos que éstas tienen entre el público.

"Soy una persona que siempre va en búsqueda de algo positivo, para mí mismo y para aprender. En ese sentido soy un tanto espiritual, bastante encaminado en un lugar, me gusta ser observador con lo mío, en mi entorno, con lo que me pasa y qué es lo que quiero. Realmente disfruto mis días", afirma.

Actualmente, Gian Marco promociona su más reciente disco, titulado Mandarina, con el cual espera regresar a los escenarios presenciales, conforme la situación sanitaria en los distintos países donde es reconocido, se vaya esclareciendo. En este trabajo incluye duetos con el argentino Diego Torres (Empezar de nuevo), y los españoles Rozalén (Quédate hasta que amanezca) y Coti (Así soy yo).

El cantante destacó que, desde el título de su nuevo álbum, busca llamar la atención del público, y demostrarles que cada canción los va a sorprender. "La mandarina es una suerte de misterio, sus gajos son como un disco, no sabes qué te vas a encontrar", dice acerca de las 11 nuevas canciones escritas y grabadas durante la pandemia, entre las que se encuentran No va a ser fácil, Pasa y Espejismo.