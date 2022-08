Gran actuación por parte de Gabriel García en La Voz

El chihuahuense Gabriel García desempeñó un papel increíble en La Voz México, en esta final interpretó el tema “Dueño de nada”, melodía que en el 2006 la cantara José Luis Rodríguez “El Puma”; sin embargo, al momento de tomar la decisión el coach David Bisbal por quién lo representaría en la fase de votaciones eligió a Anyelique Solorio, quedando eliminado.

Su paso por este reality show dejó huella, así quedó demostrado con los comentarios que recibió por parte del jurado; Yuridia expresó brevemente: “Maravilloso, muy bien”, para luego dar su opinión las chicas Ha-Ash: “No hay nada mejor y más atractivo, ya lo he dicho, que un hombre seguro, que sigue creciendo, cada vez que pisas el escenario Gabriel sigues creciendo, me impresionas, creo que no tienes límites; la mejor actuación que has tenido ha sido esta noche, y había jurado que tu participación pasada había sido la mejor, sin embargo, hoy fue lo mejor”, indicaron.

Foto: Facebook La Voz

Joss Favela por su parte dijo: “Creo que tú llegaste a La Voz con el afán de cantar, y créeme que lo estás logrando de la mejor manera, pero lo que no estabas buscando y encontraste es algo que deberías de llevarte para toda la vida, ahora puede ser que no lo capitalices, pienso que pueden pasar muchas cosas en la decisión porque David lo tiene difícil, los dos concursantes son grandes, pero a lo mejor el destino quiso que vinieras aquí para que fueras una persona más segura el resto de tu vida, eres otra persona en este sentido, te felicito”.

David Bisbal: “El conocerte, el saber que ni siquiera en mis planes estaba que estuvieras ahí pisando el escenario en la final, y de seguro tampoco estaba en tus planes, y has visto cómo has superado una prueba, y otra y otra, que no sólo te lo he dicho yo, sino también mis compañeros, y creo que eso debe de hacerte feliz de verdad, porque sinceramente eso es lo que me ha producido el trabajar contigo: un placer”, indicó el español.