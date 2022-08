Del Noa Noa hasta Amor Eterno ¿Cuántas canciones escribió Juan Gabriel?

Juan Gabriel fue sin duda uno de los artistas más talentosos que ha tenido nuestro país y no solo las múltiples premiaciones que recibió en su carrera lo avalan, sino que además, es uno de los autores con más canciones escritas de la historia.

Y es que después de casi 8 años de su fallecimiento, “El Divo de Juárez”, no deja de ser escuchado no solo en todo México, si no en muchos otros países, con todos los éxitos que harán que lo recordemos por siempre.

Se sabe que Juanga, aún ni cumplía 20 años de edad, cuando había escrito por lo menos 300 canciones y no dejó de seguir creando temas hasta su fallecimiento a los 66 años en el 2016.

¿Cuántas canciones escribió Juan Gabriel en su vida?

¿Qué le pasó al Noa Noa? El bar de Ciudad Juárez donde Juan Gabriel tuvo su primera oportunidad

Teniendo éxitos como 'El Noa Noa' y 'Hasta que te conocí', entre muchas canciones más, Juan Gabriel dejó un legado eterno y estadísticas que muy probablemente nunca pueda ser superadas.

La cifra de cuantas canciones compuso “El Divo de Juárez”, no puede ser confirmada oficialmente, pues, aunque se cree que fueron más de mil 800 temas los que escribió en toda su vida.

La primer canción de Juan Gabriel, sería el tema llamado “La muerte del palomo”, la cual habría creado cuando tenía tan solo 13 años.

Por otro lado, cientos de artistas famosos han grabado canciones de su autoría, entre ellos José José, María Victoria, Lucía Méndez, Lola Beltrán y muchos más. Sin embargo, no todo quedó allí. Grabó 34 álbumes de estudio y llegó a ser el único cantante que tiene todos los derechos totales y universales de su obra intelectual.

Juan Gabriel será recordado por siempre

Sus canciones han llegado a ser grabadas en turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo tagálog (de Filipinas), griego, papiamento (de Curazao), portugués e inglés. El hecho de ser un excelente compositor, le permitió que sus letras y sus canciones siempre sigan con vida en la voz de otros.

Por ello, más de 1.500 artistas de todo el mundo han cantado sus canciones: "es parte de nuestra idiosincrasia y parte de nuestra identidad" declaró en una oportunidad el secretario de Cultura de México, Rafael Tovar y de Teresa. Por el talento y el respeto que adquirió en el mundo de la música, Juan Gabriel entró al Pabellón de la Fama de Billboard en 1996 y recibió su estrella en el paseo de la fama en Hollywood en 2002.

El 'Divo de Juárez' tuvo una vida difícil, pero también tuvo la suerte de compartir colaboraciones con grandes artistas como el trompetista Wayne Bergeron, Ray Charles, Queen, Frank Sinatra, Joe Cocker y Henry Mancini, entre muchos más.