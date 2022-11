Guillermo del Toro dice que "ya chole" con Omar Chaparro y Eugenio Derbez

El director, guionista, productor y novelista mexicano, galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel, Guillermo del Toro Gómez, levantó polémica en redes sociales y dividió opiniones al hablar de Omar Chaparro y Eugenio Derbez y escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Para todos los que ‘botean’ sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de lo de los Chaparro y Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez, Lila Avilés, Fernanda Valadez, etc. Digo, para que se les note menos la plantilla.

“Hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la Academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Los bots sólo reproducen esa protesta vacía de: ‘Todo el cine mexicano es de Omar Chaparro y Derbez”, etc., o pretenden que sea todo un ataque político. Pero el camino que se cierre a las nuevas generaciones se queda cerrado”, expresó el acreedor del Globo de Oro y de dos Oscar como Mejor director y Mejor película por “La forma del agua”.

Lo escrito por el originario de Guadalajara de inmediato causó debate entre los cibernautas quienes también dieron su punto de vista. Elisa Santos: “El problema es que no se da el recurso y los ‘Derbez’ y los ‘Chaparro’ son los que se benefician y no el verdadero cine mexicano de calidad. No es hate, pero infórmate bien”.

Joaquín Bengala: “¿Y si mejor discutimos el daño que le hace Hollywood al cine mexicano”?

AEnema: “Cómo verlo si no tiene difusión ni distribución? Si hablan de los Chaparro y Derbez es porque es lo que se difunde y se ve”.

El objetivo de estas declaraciones por parte de Guillermo del Toro es que se le preste más atención a los actores y actrices que hay en todo México y no encasillarse sólo en los clanes Chaparro y Derbez. Hasta el momento el actor y cantante chihuahuense Omar Chaparro no ha dado algún comentario sobre el tema, de igual forma Eugenio Derbez se mantiene en la misma posición del intérprete del tema “Tú sólo tú”, a lo cual los medios estarán esperando su reacción ante dichas declaraciones.