Hay mejores que yo: Juan José Ulloa tras su salida del reto cuatro elementos

Juan José Ulloa, conductor de televisión, fue eliminado del reality Reto cuatro elementos en su tercera temporada que se está transmitiendo por el canal 5.1, bajo la conducción de Montserrat Oliver desde las paradisiacas playas mayas.

Al igual que Juan José también salió Chano Jurado de la competencia de inteligencia y aptitudes físicas que en una combinación para cada prueba realizan frente a los otros cinco equipos que participan.

En entrevista con El Sol de México Ulloa reconoce: “A nadie nos gusta perder, pero estoy fuera del reality. Todo se nos explica, tanto reglas como los pros y contras y bueno, ya lo sabía de antemano, que bien podría salir desde el primero, o segundo día de transmisión.

Mi desgaste físico fue muy pronto, mi mente se saturó y otras condiciones que intervinieron e interfirieron para mi mejor rendimiento afloraron. Nada, las cosas se tienen que aceptar porque siempre habrá mejores que yo, y son los que siguen en la competencia”.

Recordó Ulloa en la charla que sí tuvo tiempo suficiente para una preparación, aunado a que “siempre he hecho ejercicio, voy al gym, como balanceadamente, duermo a mis horas, me considero un tipo sano integralmente.

“Cuando me invitaron, no puse objeción y nos arreglamos en las condiciones de trabajo y económicas. Salió todo bien. Y sí, le di doble al ejercicio”.

Y añadió el conductor de televisión que no es lo mismo practicar para estar en la ciudad y hacer vida cotidiana, “que prepararte para competir, lo tomé con calma, sin acelerarme, porque sé que este tipo de competencias también jala la suerte, porque las calificaciones se dan en equipo y no en lo individual, me preparé mentalmente como físicamente, y ni hablar, el resultado es estar fuera del reality”.

Ulloa añadió: “Disfruté todo, me hice de nuevos amigos, pasé las pruebas que tenía que pasar. Dejé el reality en un estado de paz y tranquilidad. Di mi máximo esfuerzo y ahora me queda la tranquilidad y el estar bien, porque di mi máximo esfuerzo por permanecer, pero mi resultado se da por muchas variantes que fallaron en mi contra”.

Juan José Ulloa no pudo controlar el hecho de probar animales raros y eso le parecía asqueroso;”siempre tuve en mente que todo reto, toda prueba esta medida y los riesgos de envenenarte o pegarte o abrirte la piel, son mínimos, está todo medido y con mucha seguridad por parte del competidor”. Reto cuatro elementos con la conducción de Montserrat Oliver, de lunes a jueves por el canal 5.1.