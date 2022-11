¿Hay problemas con el regreso de Henry Cavill como Superman? Esto se sabe

Hace unas semanas, se confirmó el regreso de Henry Cavill como ‘Superman’ en el universo cinematográfico de DC Comics, esto después de su aparición en una escena post-créditos de la película ‘Black Adam’, además, el actor británico publicó una grabación en su cuenta de Instagram en la que avaló esta noticia que por un tiempo fue un rumor.

Trascendió que Cavill podría volver para protagonizar su la segunda parte de la película ‘El Hombre de Acero’, aunque también se cree que su participación será dentro de la producción de otro superhéroe. Lo único que se conoce es que él estará conectado con la historia de los personajes actuales, siendo uno de los más prometedores ‘Shazam’.

“Esto es solo un abreboca de lo que está por venir. La chispa de la esperanza ha sido renovada. Gracias por su paciencia, será recompensada. Quería esperar el fin de semana antes de publicar esto y ahora que muchos ya lo vieron, quería hacer oficial que estoy de vuelta como Superman”, indicó Henry a través de su cuenta de Instagram.

Las malas noticias de Henry Cavill

La siguiente película de Henry Cavill como ‘Superman’ podría estar en diferentes problemas, pues hasta el momento continúa en la informalidad. Así lo informó The Wrap, que es un medio especializado en entreteniendo en Estados Unidos.

Este medio reveló que de acuerdo a sus fuentes al interior de Warner Bros, la empresa todavía no tiene a un escritor o director vinculado con este proyecto, por lo que aún no han empezado con la primera fase de la etapa creativa.

Pero eso no es todo, ya que en ese artículo detallaron que los directivos de la casa productora por el momento no han hecho un acuerdo con Cavill, es decir, el actor todavía no firma un contrato en el que estipule que volverá a interpretar a ‘Clark Kent’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Henry Cavill (@henrycavill)

“No se han anunciado planes formales para el futuro del Superman. Warner no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. No se pudo contactar a un representante de Cavill para hacer comentarios”, se explicó en el periódico antes citado.

Ante estos señalamientos, ni el actor ni Warner Bros se han pronunciado acerca de estas supuestas malas noticias, por otro lado, luego del anuncio de Cavill, no se han hecho más comentarios relacionados con este regreso. Esto quiere decir que aún no se ha confirmado de forma oficial que hay inconvenientes.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla