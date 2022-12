Influencers chihuahuenses se unen por las buenas causas esta Navidad

Para esta temporada mandan mensaje empoderados de las redes sociales a sus seguidores: Ana Karla Torres, Ana Saucedo y Fernando Hernández; y entérate qué le pidieron a Santaclós

Sin lugar a dudas la tecnología ocupa un lugar muy importante hoy en día, herramienta que es indispensable hasta este momento para desarrollar las funciones de cada trabajador en la mayoría de las empresas, donde el internet tiene un poder impresionante, servicio que ocupan los influencers quienes se dedican precisamente a tener influencia en los internautas a través de las redes sociales debido al contenido que comparten en sus páginas como los youtuber, tiktoker, bloggeros, creadores de contenido, entre otros, hoy algunos empoderados en este ramo, originarios de Chihuahua, informan cómo pasarán la Navidad y sobre sus proyectos.

Ana Karla Torres

Esta influencer juarense cuenta con 1 millón 600 mil seguidores en TikTok y en Instagram con más de 300 mil, quien radica en la frontera, quien comparte contenido de belleza y moda, expresó: “Toda mi familia es de la capital, entonces allá estaré para Navidad para disfrutar junto a ellos esta temporada y de los platillos típicos como pavo, pierna, espagueti, tamales y ponche”.

Sobre sus proyectos en esta temporada de compartir con los demás, se le cuestionó si tenía algún plan con causa social, “claro que sí, ya hemos entregado juguetes a los niños y niñas que viven en las colonias de la periferia, también les hemos realizado posadas y continuaremos haciéndolo en lo que resta del mes, esto lo hago en conjunto con la Facultad de Derecho ya que voy a entrar como presidenta de la sociedad de alumnos, y nos estamos enfocando en los menores para esta temporada, después lo haremos con los adultos mayores”, dijo.

Foto: Cortesía Ana Karla Torres

Asimismo, dio a conocer que desea seguir trabajando sus páginas y algunos de sus deseos que le pidió a Santaclós fue incrementar el número de seguidores y un futuro cercano tener su propia marca, la cual será de productos de belleza, ya que considera que al tener una mayor cantidad de fans su marca se vendería por sí sola, para despedirse dio un mensaje:

“Enfóquense en sus sueños, no dejen que comentarios ajenos los desanime, ya que cada uno tiene establecido qué es lo que le gusta y qué quiere, no permitan que frases de terceras personas les impida llegar al objetivo trazado, al ignorar esos obstáculos logramos nuestros sueños y hasta más de lo que nos habíamos propuesto, así que luchen”.

Ana Saucedo

La originaria de la capital tiene 5 años de trayectoria como influencer indicó: “Me la voy a pasar aquí en mi tierra, en estas fechas, cuando ya estamos todos reunidos por lo general vamos al Centro a disfrutar de antojitos como churros, para así disfrutar que estamos todos juntos, después ya convivimos en la cena. Por otra parte, ya había pensado en hacer alguna actividad para este mes para apoyar a los demás, y si el tiempo me lo permite, deseo ayudar a niños y adultos ya sea con un apoyo económico o alguna despensa, alentarlos a que hagan algo positivo, claro esto sin fines de lucro, por lo cual no está en mis planes grabar esto”.

Ana, quien cuenta en TikTok con casi 4 millones de seguidores, en Instagram 173 mil, su canal de YouTube tiene inscritos 917 mil, donde su contenido se enfoca a la comedia y tips de belleza, dijo que finaliza este 2022 contenta al poder colaborar con importantes marcas mundiales, y uno de sus deseos que espera se lo cumpla Santaclós el 2023 es volver a participar en empresas internacionales y subir el número de seguidores para poder generar ingresos y con ello poder viajar alrededor del mundo y mostrar a través de sus plataformas la cultura de los países que llegue a visitar.

Foto: Cortesía Ana Saucedo

Su mensaje para los chihuahuenses es: “Hay que enfocarnos más en la familia, y no en los regalos, disfrutar los momentos, ya que algún día no estarán más ya con nosotros esas personas queridas, hay que aprovechar el tiempo”, finalizó.

Fernando Antonio Hernández

Con sólo un año de haber iniciado con sus plataformas ya tiene presencia y credibilidad en las redes sociales, donde sube videos de todo tipo, sobre todo de reflexión y comedia, indicó que esta Navidad la pasará en Chihuahua, aunque en otras ocasiones la ha festejado en Cancún y la Ciudad de México, expresando que una de las actividades que hacen en familia en estas fiestas es prender unas velas ya sea en Navidad o Año Nuevo viéndolo como un mensaje de luz y abrirse un camino.

Indica que trabaja en un consultorio dental y de la mano del DIF de Aldama el año pasado estuvieron regalando prótesis a los adultos mayores de bajos recursos, en este 2022 su propósito es visitar algunos hospitales para llevar alimentos a las personas que tienen algún familiar internado.

Foto: Cortesía Fernando Antonio Hernández

El joven cuenta con su página de YouTube donde tiene 348 mil suscriptores, 71 mil en Facebook, y está iniciando en Instagram, a la fecha son más de 10 mil 400 seguidores, “agradezco a mis internautas el apoyo que me han dado, ya que sin ellos no tendría nada de lo mucho que he recibido, se siente uno bien al salir a la calle donde te identifican y te piden fotografías o abrazo, yo no los veo como número, sino como personas, ya que si están en mis páginas es porque les gusta mi contenido, y de alguna forma quiero inspirarlos para si desean iniciar en las redes sociales que lo hagan, no tengan miedo, con perseverancia y trabajo todo se puede”, señaló.

Dato:

Realizarán actividades con causa social para apoyar al prójimo en esta época decembrina