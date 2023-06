Interpretan Fanny Lu y Arelys Henao tema de compositora chihuahuense

El talento local no tiene fronteras y prueba de ello es Mariana López Sosa, compositora chihuahuense, siendo uno de sus temas “Pacto de olvido”, que escribió junto a César Omar Morquecho Cárdenas, originario de Coahuila, un éxito ya a nivel internacional, el cual es interpretado por Fanny Lu y Arelys Henao, grandes exponentes de la música de Colombia y que han colocado la canción, a sólo seis días de su lanzamiento, en primer lugar en Hot Song Monitor Latino.

Sobre el nacimiento de esta melodía, Mariana López indicó: “Un día en sesión de composición con César no encontrábamos la inspiración y acostumbro tener títulos o frases guardadas para crear; buscando en mis notas localicé un posible título que había guardado años atrás, sí, años atrás; le conté a Morquecho y conectamos rápido con la vibra, fue muy natural y empezamos a fluir alrededor de esa idea, sin embargo, cuento con alrededor de 88 composiciones, pero “Pacto de olvido” es mi segunda grabación y el primer sencillo que se coloca mundialmente.

Asimismo, dio a conocer que se inspiró en una frase que le dijeron y que nunca se le olvidó y le dolió: “Hace algunos años tuve una amiga a quien quería mucho, ella tenía problemas de adicciones y yo trataba de ayudarla a salir de ahí, hasta que un día estuve en peligro por cuidarla y ella me dijo que hiciéramos un pacto de olvido, que ella sólo me hacía daño y que no quería salir de sus problemas, que no me estaba pidiendo la ayuda y que me retirara… fue duro para mí, y nunca olvidé sus palabras… en sí la canción no tiene nada que ver, pero de ahí nació el título”.

Al cuestionarla sobre el porqué dar este tema a artistas extranjeros y no a uno mexicano, comentó: “César y yo no conocemos fronteras, él es un chico de Coahuila que radica en Brasil, gracias a la pandemia aprendimos a colaborar en línea, eso nos orilló a mantener la mente abierta y olvidar límites, promovemos en México, Colombia, Estados Unidos, en cualquier lugar donde creemos que nuestra música puede funcionar, César consiguió el contacto con el mánager de la Sra Arelys, enviamos el tema y el resto es historia”.

Mariana López Sosa cuenta con una licenciatura en Diseño Gráfico, pero se dedica 100% a escribir canciones y sobre sus proyectos artísticos comenta que gracias a Dios tiene más grabaciones por dar a conocer, pero sin duda “Pacto de olvido” les abrió las puertas para irse consolidando en el mundo de la música a estos dos compositores.

“En nombre de César Morquecho y mío agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo en redes sociales y plataformas digitales, ya estamos por llegar el millón de views en YouTube en sólo 4 días, además nos encontrarnos en Hot Song #1 en Monitor Latino… quien no haya visto el video o escuchado la canción corran a verlo.

El ideo oficial fue rodado en formato cine, en el Teatro Libre de Bogotá, bajo la producción de Everest Films y dirección de Andrés Osorio, el cual ya está disponible en todas los canales de música de internet.

DATO:

Puedes visualizar el video en el siguiente link (https://www.youtube.com/watch?v=9DNpksINLec), el cual ya tiene más de 800 mil reproducciones