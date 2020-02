Ivan Del Prado listo para dirigir su primer concierto

Continuar el trabajo de excelencia, mantenerse e ir más allá es su compromiso como nuevo director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, dijo a Gossip el maestro Iván del Prado, quien este 7 de febrero debuta en el Teatro de los Héroes a las 20:00 horas, con el segundo concierto de la Temporada Invierno 2020 “Beethoven 250”.

“La orquesta ahora tiene que tratar de explotar, expandirse para que todo el estado, no sólo la ciudad, reconozca que tiene una orquesta, este servicio cultural”, señaló.

Y artísticamente, el cometido es “seguir desarrollándonos, tratar de hacer crecer la orquesta en número para tener la oportunidad de ofrecer un repertorio más amplio”, añadió.

El maestro cubano dice encontrarse en proceso de enterarse cómo funcionan los intríngulis de cada departamento, cuáles son las necesidades y poner prioridades.

“El proyecto este año es celebrar el 250º aniversario del nacimiento de Beethoven, uno de los compositores más representativos de la música sinfónica. Vamos a estar tocando sus sinfonías y conciertos para instrumentos solistas, las obras cumbre como el Concierto para piano número 5, El Emperador, el concierto para violín, ya tenemos programado el triple concierto para violín, piano y chelo con tres excelentes músicos locales”, adelantó.

Pero también tocarán el concierto para clarinete de Aaron Copland, “en fin tenemos una programación bastante variada, aunque el tema central es Beethoven”, dijo.

De igual manera, continuarán los conciertos abiertos al público en el Palacio de Gobierno, donde también llevarán al compositor alemán; así como los conciertos de gala y los didácticos, para el primero de estos tendrán como invitada a la compañía de títeres Merequetengue.

El maestro reconoció el generoso recibimiento que ha tenido, “hasta ahora todo lo que me he encontrado es sólo agradecimiento, bienvenida, muy dulce, yo me adapto rápido”.

Del Prado advirtió ser muy apasionado en su trabajo, “a veces quiero que las cosas salgan rápido, soy perfeccionista, los maestros que trabajan conmigo tienen que tenerme un poquito de paciencia. Pero esta orquesta es muy flexible, reacciona muy rápido”.

El maestro tiene aún conciertos pendientes con la Orquesta Sinfónica de Mississippi en Alabama hasta mayo y entonces decidirá si puede combinar ambos compromisos.

“Los directores siempre han tenido dos o tres orquestas en diferentes lugares. Eso ayuda, nos nutre, muchas de las cosas que estoy trayendo es porque he estado en otros lugares, si estuviera encerrado no tendría una visión panorámica. También para la orquesta es bueno respirar, probar otros sabores, tener otros directores, que descansen de una sola voz”, aclaró.

Por otro lado, dijo no tener un compositor favorito sino con el que esté trabajando al momento, sin embargo con algunos tiene cierta empatía, como el mismo Beethoven, Shostakóvich, Prokofiev, Tchaikovski.

“Otros me son poquito más esquivos, a lo mejor tengo que dedicarme más, pero todos los compositores son hermosos y hacen cosas muy buenas”.

Finalmente, reiteró la invitación a su primer concierto, “recuerden que uno se debe al público, a las personas, vengan a conocer al nuevo director y el trabajo que estamos haciendo y espero que les guste”.

