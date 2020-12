La actuación se volvió mi refugio: Bárbara Mori

Entre Bárbara Mori y el personaje de Mónica San Millán en la telenovela Mirada de mujer hay una relación muy cercana. La actriz recuerda que mientras interpretaba a esta joven que sufría por la separación de su familia, su mente se transportaba a revivir las dificultades que ella misma vivió por el divorcio de sus padres.

“A través de ese personaje me fui sanando, formando, me refugié y encontré el valor que tenía como persona, pero también como profesional”, cuenta la actriz, quien esta noche contará su historia personal y profesional en el programa TAP que se transmite a las 22:00 horas por Canal Once.

“La actuación se volvió un refugio donde me escapaba de mis sentimientos, de mis dolores. A través del trabajo fui encontrando un lugar en el mundo para demostrar que sí era buena, que podía interpretar a un personaje naturalmente. Eso fue sanando muchas cosas, porque había una sinergia entre mi vida personal y los personajes que escogía”, dice.

Mori pasó una década realizando proyectos televisivos, hasta que decidió retirarse de los foros de telenovelas para enfocar su carera en el cine: “Ya estaba cansada de hacer los mismos personajes, aburrida. Sentí que ya no estaba creciendo, me sentía estancada como artista”, admite.

El último proyecto que protagonizó en esta ventana fue Rubí, producción de Televisa que le brindó fama internacional y que hoy sigue transmitiéndose tanto en México como fuera del país. “Fue un parteaguas en mi carrera, logró llegar a casas en rincones del mundo que jamás imaginé que me iban a ver. Este personaje me colocó en una popularidad que no había pasado en toda mi carrera en TV Azteca”.

Dejar la televisión por el cine fue una de las decisiones más importantes en su carrera, donde incluso algunos amigos y compañeros "me hicieron dudar si era la decisión correcta", relata. "Pero años después me di cuenta que así fue y esto me dio fuerza, me empoderó al reconocer que logré. Eso quiere decir que a veces cuando uno tiene que renunciar a algo que le gusta por otro proyecto más grande tiene frutos”.

Su primer proyecto en la gran pantalla fue Inspiración, película que protagonizó con Arath de la Torre y que el próximo año cumple dos décadas desde su estreno: “Cuando la hice me enamoré perdidamente del cine y encontré algo por lo que luchar, diferente a la televisión. Para mí esa película fue una decisión que me ayudó a construir este camino donde estoy ahora”, dice.

Recientemente la actriz participó como co estelar en las cintas El complot mongol, dirigida por Sebastián del Amo, y Todo lo invisible, bajo la dirección de Mariana Chenillo. Entre sus planes está el estreno de Tú eres mi problema, película que filmó en Baja California con Álvaro Curiel como director y en la que aborda la relación entre una madre y su hijo adolescente.

La actriz también prepara su regreso a la televisión con el estreno de La negociadora, serie que protagoniza y que tentativamente llegará el 11 de febrero por la plataforma Claro Video, la señal de Fox y a través de Pantaya en Estados Unidos.