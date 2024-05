"La Fiera de Ojinaga" no se presentó en la Feria Santa Rita; fans reclaman en redes sociales

La controversia continúa en las redes sociales por parte de los fans de la agrupación “La Fiera de Ojinaga” quienes estaban programados para ser los teloneros del concierto de “La Banda El Recodo”, quienes no se presentaron y los organizadores no dieron información alguna del por qué no se llevó a cabo tal espectáculo por parte de los originarios del Estado Grande.

Ante esta situación los integrantes de “La Fiera de Ojinaga” expresaron la situación que se presentó en el Palenque de la Feria Santa Rita donde publicaron un comunicado que expresa lo siguiente:

“Como una forma de respeto al público que asistió al Palenque Santa Rita en Chihuahua, Chihuahua el día 9 de mayo del año cursante les ofrecemos una disculpa, pero no fue posible nuestra presentación debido a que no se cumplieron con los acuerdos y tiempos pactados, por lo que externamos nuestra inconformidad y reiteramos nuestro compromiso y atención a todos nuestros seguidores y público que asistió”, indica el texto.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, junto al comunicado redactó: “Paisanos de Chihuahua de antemano les pedimos una disculpa por no estar presentes esta noche con ustedes, nosotros estábamos desde temprano, pero por mala organización no respetaron los horarios, la agrupación que estuvo presente antes de nosotros no bajó, y pues no fue posible subir al escenario, de antemano mil disculpas, nosotros estábamos bien contentos porque íbamos a cantar en nuestra tierra esperemos y pronto estar con ustedes y que los empresarios hagan bien su trabajo”, finaliza el texto.

Entre los comentarios que han estado posteando los simpatizantes del grupo en el comunicado se encuentran:

“El público qué culpa tiene de la mala organización, uno paga su boleto por ir a ver dos grupos y no se presentan y ni siquiera salen a dar la cara, nos tienen que correr los de seguridad, qué pena que traten así a su público”, “Qué bueno que no fuimos, era por ustedes que pensábamos en ir”, “Pongan fecha ustedes, muchos fuimos sólo por ustedes”.

“Tienen sus pedos y se desquitan con su público, váyanse a la….”, “Mi regalo el Día de las Madres y no salieron”, “Nomás por eso pagué mi boleto para irlos a ver a ustedes.!!", "Un día tan especial y esperado para mí, qué mala onda por parte del Recodo, aún así los apoyamos, los admiramos y estuvimos al pie del cañón con esperanzas de verlos, los amamos y sus fans entendemos que no fue por cuestiones de ustedes.!!! Queremos fecha para verlos en el palenque y de estelares".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Fiera de Ojinaga (@lafieradeojinaga)

“Gran falta de respeto para las miles de personas que iban principalmente a disfrutar de La Fiera de Ojinaga”, “Suerte y mucho éxito!! Eso no tuvo nada que ver con ustedes, fue ajeno a la agrupación, son excelentes personas y tuve el gusto de volver a verlos y escucharlos en persona. Eres el mejor Pikaro Palma súper sencillo y amable”.

“Pagamos para, ver a por dos, grupos y principalmente por La Fiera de Ojinaga, yo le regalé el boleto a mi hermana ya que cumplía años y ni siquiera pudo verlos, decepcionante, ¿qué va pasar con la otra parte del dinero que se pagó por lo que nos ofrecieron ver?”, se pueden leer los comentarios tanto el Instagram como Facebook del grupo.