Lolita Cortés participará en la miniserie “A tontas y a locas”

Una de las artistas reconocidas a nivel internacional y con vasta experiencia en las diferentes facetas del mundo del espectáculo es Lolita Cortés, quien hoy en rueda de prensa en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros dio a conocer sobre el proyecto en que trabajará al lado de Maribel Guardia, Alejandra Ambrosi, Pablo Bracho, y dirigida por Alberto Espino, titulada “A tontas y a locas”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para cubrir las necesidades de ambientación se tiene contemplado filmar en diversas locaciones públicas y privadas del estado de Chihuahua como: Quinta Gameros, Hacienda Tabalaopa, Central Hotel Boutique, colonia Americana, parque “El Reliz”, parque Acueducto, Teatro de la Ciudad, Casino de Chihuahua, Quinta Zarco, Quinta Laguette, Academia Juárez en Casas Grandes, entre otros lugares más.

La señora Kingsley (Lolita Cortés) acaba de enviudar y heredar una gran fortuna. Sus tres ambiciosos hijastros: Víctor, Anabel y Miguel la internan en un sanatorio, poniendo en tela de juicio su salud mental para deshacerse de ella y quedarse con el dinero. Ella los hará pasar por divertidas situaciones para evitarlo, al tiempo que entabla amistad con los internos y personal del sanatorio. Al final uno se pregunta quiénes son los locos en realidad.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Este proyecto es una miniserie de 10 capítulos para plataforma de streaming, con música en estilo ragtime y early jazz, ambientada en Virginia, Estados Unidos en los años 50, el rodaje del primer capítulo será durante los meses de febrero y marzo de 2022.

Lolita Cortés, de 51 años, tiene dos hijos y un nieto quien en sus propias palabras nos dice quién es y cómo es: “La formación que tuve tanto personal como académica fue para construir a una persona que hiciera comedia musical, sin saber que era mi vida y mi madre tampoco lo sabía, conforme fueron pasando los años nos fuimos perfeccionando sin creer que lo podría lograr, incluso hubo un momento en que mi madre me pidió que dejara el teatro porque consideraba que no me iba a dar absolutamente nada”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“En el año 89 vino un pequeño escalón para decir que sí lo puedo lograr y también la forma de vestir, de alguna, me catapultó, me puso en un escaparate para que pudieran verme de otras partes de la República, soy muy disciplinada, soy muy terca, muy perseverante, estudiosa ya que esto ha sido gracias a la disciplina y a la educación que mi madre me dio porque en ella había una mujer que sacaba a sus dos hijas adelante y demostró que no necesitaba un hombre pasa salir adelante y la educación que le he dado a mis hijos es esa, soy un desastre de mujer, con todos los errores que puedo tener y es lo que pongo sobre la mesa, primero mis errores para que aprendan de ellos y no comentan los mismos que yo, y ven mi actitud hacia la vida, soy una persona que ama lo que hace, poder estar actuando es mi parte infantil que no pienso dejar, si creemos que madurar es restar, para mí madurar es sumar, sumo experiencias inmensas”.