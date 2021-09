Matilde Obregón conoció de forma distinta a los famosos en "MasterChef Celebrity México"

Matilde Obregón lleva más de 30 años en el periodismo de espectáculos, a lo largo de los cuales ha convivido con numerosas personalidades, pero por primera vez tuvo la oportunidad de interactuar en otro contexto, durante su participación en la cocina de MasterChef Celebrity.

Tras haber sido eliminada en el tercer capítulo, compartió con El Sol de México algunos detalles sobre su paso por la cocina más famosa de México. "Ha sido una de las experiencias más diferentes y divertidas que he tenido", asegura.

"Siempre estamos de este lado, donde queremos sacar la nota y debemos estar con las antenitas bien paradas. En este caso me tuve que hacer de la vista gorda y olvidarme un rato de reportear, ser parte de ellos y hacer equipo", agregó.

La también conductora de Fórmula notas subrayó que todos sus compañeros se mostraron amables fuera de cámaras, y entre ellos existía un ambiente de solidaridad. Sin embargo, reconoció que lo más difícil fue el estar frente a los jueces.

"Son sumamente directos, el Chef Herrera es un hombre muy directo, te dice ‘ahí afuera hay una carroza fúnebre, y hoy se va alguno de ustedes’. En televisión te cae en gracia, pero ya tener en frente al señor y que te diga esas cosas, impone".

Los seguidores del programa externaron su molestia, pues consideran que José Joel era quien debía abandonar la emisión. "Me llevo una grata sorpresa, sobre todo de la gente, porque ellos son incondicionales. En las redes muchas veces no tienen cara para ponerte lo que se les dé la gana, y hacen polvo contigo, pero no fue el caso. Todavía no termino de leer todos los mensajes, las redes se volcaron diciendo ‘Matilde no eras tú la que tenía que salir’, pero qué te digo".