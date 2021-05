Miss Universo 2021 conquista la Gran Manzana

Después de haber sido coronada como Miss Universo 2021, Andrea Meza empezó un tour por la Gran Manzana, visitando el icónico Empire State Building, edificio que ha sido también emblemático para los directores de cine, captando su imagen en infinidad de cintas cinematográficas.

La chihuahuense llevó a cabo una sesión de fotografías en este maravilloso mirador, con el horizonte de la ciudad de fondo, en su visita, Andrea Meza se lució ataviada con un ajustado vestido blanco satinado, diseñado con espalda descubierta, escote de tipo square y falda de tipo lápiz, el vestido contó con un cinturón de cuentas plateadas que combinó con sus largos pendientes, llamativos brazaletes y zapatillas de tacón.

Su larga su cabellera castaña peinada con raya en medio y mechones lacios la lució en todo su esplendor, mientras que su rostro se vio definido por maquillaje en tonos bronceados, con labial rojo, blush color canela, párpados ahumados y un definido cat eye negro.

Durante la sesión platicó con los presentes: “Ser Miss Universo es un sueño hecho realidad, veía el programa muchas veces en la televisión y no puedo creer que estuviera en ese escenario, ahora tengo la oportunidad de usar la banda y la corona. La mejor parte de ser reina de belleza o embajadora de mi país es poder conectarte con la gente y durante la pandemia no tuvimos eso, por lo que fue duro, pero al final valió la pena, puedo usar esta plataforma para invitar a las personas a protegerse y proteger a sus familias, hablando sobre la violencia de género es un tema muy importante del que quiero hablar porque ya lo hemos normalizado y pienso que ya no lo vemos y para mí es muy importante hacer que la gente lo vea, que algunas de las acciones que hacemos en la vida diaria están mal y que podemos hacer un cambio”, dio a conocer.El edificio está ubicado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street, fue construido por el arquitecto William Lamb, tiene 443.5 metros de altura, 102 pisos, 73 ascensores y tuvo un tiempo para su edificación de 1929-1931.