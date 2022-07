Napoleón en el Centro de Convenciones, disfruta de su concierto

Mañana el “Poeta de la Canción” José María Napoleón estará en Chihuahua capital en el Centro de Convenciones, a las 20:00 horas, interpretando lo mejor de su extenso repertorio artístico temas como: “Tengo celos”, “Hombre”, “Ella se llamaba”, “Eres”, “Pajarillo”, “Leña verde”, “Sin tu amor”, “Vive”, entre otros más, melodías que lo consagraron como uno de los artistas románticos del momento y en la actualidad siguen siendo un himno al amor sus canciones”, asimismo, en este concierto estará acompañado de su hijo, quien heredó la voz romántica de su padre.

Si deseas pasar una noche inolvidable esta es una buena oportunidad de disfrutar al lado de tu pareja para juntos corear las canciones que llenará de nostalgia el Centro de Convenciones, así que compra tu boleto en la plataforma de Don Boleton que están en: $2,865.00 en la zona VIP, $2,180.00 en el lugar Oro, $1,490.00 para la Plata y en Bronce el desembolso es de $805.00.

Las composiciones del famoso internacional han sido interpretadas por cantantes como: Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Pedro Fernández, Yuri, Franck Pourcel, Plácido Domingo, José José y Rosario de Alba, entre otros artistas consolidados.

SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS

José María Napoleón ha ratificado, en diferentes medios, su decisión de retirarse de los escenarios, “pudiendo hacerlo, quiero hacerlo con todas mis facultades”, dijo durante el anuncio de su concierto del adiós “Hasta siempre” en el Auditorio Nacional, para el próximo 10 de agosto. Y, declaró que en lo que le reste de vida, se convertirá en compositor de otros intérpretes, “llevo escritas 13 canciones inéditas de 20 que le voy a presentar a Alejandro Fernández para que elija, no será la primera vez que me grabe un Fernández, lo hizo su padre Vicente con Lo que un día no fue no será, muy a su estilo”.

Napoleón, cantautor y extorero originario de Aguascalientes, aceptó que “sí, duele muchísimo pensar que ya no haremos lo que he amado tanto tiempo, será difícil, pero no quiero esperar a no poder retirarme. Quiero dejar una buena imagen como cantante y compositor”.

DATO

Esta es la última oportunidad de escuchar las melodías del cantante ya que ha decidido retirarse de los escenarios después de cumplir con su gira “Hasta siempre”