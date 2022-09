Omar Chaparro dará voz al personaje Yoka en “Batman Azteca: Choque de imperios”

El chihuahuense Omar Chaparro vuelve con una sorpresa para todos sus seguidores con el nuevo proyecto de la historia de DC, ya que será el encargado de dar voz a “Yoka” que, como su nombre lo sugiere, es el ancestro de Joker, personaje que es parte de la historia de la cinta “Batman Azteca: Choque de imperios”, estado programado su estreno en HBO Max para el 2023, donde un sacerdote antiguo y conservador, que cree en las antiguas profecías del regreso de los dioses, dar a Huitzilopochtli los sacrificios humanos que exige, acaba con la cordura del sacerdote. Y en su locura, Yoka decide que todo es una broma. "Siempre me ha gustado el Joker y no quise dejar pasar la oportunidad de interpretar a un villano tan icónico. Estamos creando algo arriesgado y hermoso al mismo tiempo”, dijo el actor de No manches Frida.

Después del vendaval de cancelaciones al interior de Warner Bros Discovery, parecía poco probable que “Batman Azteca: Choque de imperios”, la película animada de DC dedicada al murciélago en tiempos prehispánicos, sobreviviera, en especial después de la cancelación de Batgirl y la secuela de ¡Scooby! Pero oh sorpresa con la noticia de que la película ya tiene elenco de voces originales.

En la época del Imperio Azteca, el joven Yohualli Coatl vive una tragedia cuando su padre y líder de la aldea Toltecatzin es asesinado por los conquistadores españoles. Yohualli escapa a Tenochtitlán para advertir al rey Moctezuma y a su sumo sacerdote, Yoka, del peligro inminente. Utilizando el templo de Tzinacan el dios murciélago, como guarida, Yohualli se entrena con su mentor y ayudante, Acatzin, desarrollando equipo y armamento para enfrentarse a la invasión española, para de este modo, proteger el templo de Moctezuma y vengar la muerte de su padre.

Juan Meza-León, director de Harley Quinn, es la cabeza de esta producción que eligió a Horacio García Rojas como el joven Yohualli, que vendría siendo nuestro estimado Bruce Wayne si hubiera vivido durante la época de la conquista española.

Lo recordarán por haber participado en Narcos: México, Diablero y como antagonista en Cry Macho, de Clint Eastwood. Lo interesante será que Hernan Cortés (Álvaro Morte, de La casa de papel) será representado como lo que verdaderamente fue, un asesino de indígenas y destructor de Tenochtitlán, algo que Yohualli encapotado como murciélago intentará detener.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Saber que niñas y niños de piel morena como lo fui yo, se puedan ver así mismo en un héroe que comparte sus mismos rasgos, que lleva en su piel la historia de un pasado aún vivo, un héroe que lucha por los suyos, me llena de emoción. De chavito me hubiera encantado sentirme representado; eso no sucedió, pero hoy las cosas están cambiando y mi corazón Geek lo agradece. El niño que aún vive en mí sonríe al pensar en que: 'Yo soy Batman'", dijo por medio de un comunicado de HBO Max.

DATO:

El actor y comediante ya ha doblado películas como: Luca, Marcias vs mexicanos, Condorito, la película; Kung Fu Panda y Los Increíbles