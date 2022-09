Podría amenizar Julión Álvarez las fiestas patrias en la ciudad de Chihuahua

La capital chihuahuense volverá a tener ceremonia de Grito de Independencia, luego de tres años de suspensión debido a la pandemia, y al parecer el regreso no puede ser más estelar, pues trascendió la presencia del cantante de regional mexicano Julión Álvarez en el número artístico estelar

El chiapaneco repetiría actuación en un escenario que no le es del todo desconocido, pues precisamente "dió el grito" en la Plaza del Ángel en la fiesta del 2013, logrando abarrotar el lugar, como era su costumbre.

De hecho, el cantante tuvo una importante rachas de visitas al estado, lo mismo a fiestas patrias que a palenques, replicando los llenos en todos los lugares.

Cabe señalar que el intérprete aún no está confirmado por la Secretaría de Cultura, instancia que organiza los festejos del 15 de septiembre; sin embargo, fuentes no oficiales aseguran que no tardan en "destapar" al intérprete de "Te hubieras ido antes" como el invitado estrella de esa noche.

Lo que sí ya está confirmado por autoridades gubernamentales estatales es la realización de la ceremonia con todas las actividades protocolarias que la han distinguido tradicionalmente y los debidos protocolos sanitarios

Igualmente, se prevé que de un momento a otro se dé a conocer la cartelera oficial de los artistas que estarán presentes en el festejo popular.