Malcom el de enmedio podría tener una sescuela: ni te imaginas quién la dirigiría

La famosa serie Malcolm in the Middle estaría de regreso, pues Frankie Muniz reveló algunos detalles sobre una secuela que nos devolvería a una de las familias más icónicas en la pantalla chica.

El actor, conocido por interpretar a Malcolm, dio una entrevista al medio estadounidense Fox News, en donde habló de su retiro de Hollywood, su pérdida de memoria y su incursión al automovilismo.

Frankie Muniz compartió que le gustaría regresar a la actuación con la serie Malcolm in the Middle con el elenco original.

Malcolm in the Middle se emitió desde 2000 hasta 2006. Protagonizada por Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, el programa contaba la historia de una familia disfuncional y sus cómicas aventuras. La serie ganó siete premios Emmy.

Muniz dijo que cuando estaba filmando el programa, "obviamente era un niño”, dijo.

“Hicimos siete temporadas, 151 episodios. Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa. [Vimos] los 151 episodios... Me di cuenta, 'Vaya, eso es lo que estábamos haciendo'... Puedo separarme de estar en él y verlo como fanático. Me encantaría saber qué está haciendo la familia".

Frankie reveló que posiblemente Cranston esté alistando el guion para una secuela de la serie.

"Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría 100 por ciento de acuerdo, pero no sé, veremos qué pasa", bromeó.

¿Qué ha hecho Frankie Muniz?

En 2006, Muniz se tomó un descanso de la actuación para dedicarse a la conducción profesional de autos de carrera. Compitió en el Campeonato de Fórmula BMW de EU ese año y luego corrió en el Campeonato ChampCar Atlantic de 2007 a 2009.

En 2009 ocupó el cuarto lugar en la clasificación del campeonato. Le quedaban dos carreras antes de que una lesión al final de la temporada resultara en múltiples cirugías. Hoy, las carreras siguen siendo parte de la vida de Muniz.

Desde entonces, ha asumido numerosos papeles actorales, pero ahora está disfrutando de una explosión del pasado. VH1 revivió su reality show de principios de la década de 2000 "The Surreal Life".

El programa, que se emitió originalmente de 2003 a 2006, tiene una nueva alineación repleta de estrellas que incluye a Muniz, así como a August Alsina, CJ Perry, Dennis Rodman, Kim Coles, Stormy Daniels y Manny MUA.

