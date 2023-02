Paquita la del Barrio sale de concierto en silla de ruedas, ¿qué pasó?

A sus 75 años de edad, Paquita la del Barrio continúa componiendo canciones, grabando y haciendo presentaciones en vivo con una gran audiencia, por lo que ha demostrado que la edad no es un impedimento para seguir expandiendo su carrera, sin embargo, hace poco se informó que su estado de salud se ha complicado.

Fans se reocuparon luego de que la intérprete de ‘Rata de dos patas’ fuera vista saliendo de un concierto en silla de ruedas a la mitad del show, lo que quiere decir que la cantante tuvo que suspenderlo de inmediato.

Puedes leer también: Yo estoy contigo porque soy mujer: Paquita la del Barrio apoya a Shakira con emotivo mensaje

La primera vez que la compositora originaria de Veracruz se mostró en esta condición fue en mayo del 2022 debido a una caída, por otro lado, igual se reveló que tiene inconvenientes en los pulmones, lo que ha generado que su bienestar físico se haya deteriorado con el paso de los meses.

Lo que se sabe de la salud de Paquita la del Barrio

En días recientes la artista tuvo que retirarse en silla de ruedas de un concierto que estaba ofreciendo en la Toyota Arena, de Ontario, California.

Así lo reveló la periodista Inés Moreno, quien en su canal de YouTube aseguró que la cantante de rancheras se sintió mal y los organizadores al detectarlo decidieron llevarla a su camerino para que descansara.

“Ella fue a un show que grabaron y dijeron que vieron a Paquita la del Barrio muy agotada, que incluso, en medio del show se la tuvieron que llevar en silla de ruedas y que ya la veían muy disminuida y delicada de salud”, detalló la reportera de espectáculos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

Paquita no tiene enfermedades graves

Moreno explicó que buscó el contacto del representante de Paquita llamado Francisco Torres para preguntarle de la situación, quien negó enfermedades de preocupación, pero indicó que en general su salud se ha estado deteriorando.

Gossip La rebeldía tiene signo de pesos: RBD suma 6 fechas en su regreso al Foro Sol

“No tanto como delicada, pero sí anda mal. Sí de pronto se siente mal, pero no delicada, seguimos programando shows y todo, pero pues sí se anda sintiendo malita, se fue a hacer estudios, por ahí salió baja en algunas cosas, pero pues no podemos echar de menos la edad”, contó.

Después añadió que la intérprete de ‘Romeo y su nieta’ está dando su mayor esfuerzo en los conciertos, y es que, según él, hay ocasiones que antes de algún número ella le comenta que no se siente bien, pero al final en el escenario se desempeña sin problemas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

Esto ha dicho Paquita de su salud

Una de las últimas veces que la cantante habló de su salud fue en el mes de noviembre del 2022 tras ser cuestionada por varios medios de comunicación después de una presentación en el Auditorio Nacional.

Ella confesó que ha estado atravesando por diferentes complicaciones, lo que le ha impedido desenvolverse como le gustaría en los escenarios.

“Me falta mucho aire en mi estómago y entonces pues sí, batallo un poquito para cantar”, explicó.

De este modo, fue como añadió que hace lo posible para no cancelar, ya que para ella el compromiso hacia sus fans es muy grande: “yo tenía que cumplir, yo no podía hacer una cosa de esas de no cumplir”, puntualizó.

Antes de finalizar este encuentro con la prensa sostuvo que: “yo tengo mis oxígenos allá en la casa de todos ustedes, a ver qué hago de mañana para adelante. Estoy bien, pero tengo que atenderme un poquito. Gracias por acompañarme y gracias por quererme porque son bien recompensados’’.

Publicado en El Sol de Puebla