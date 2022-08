Exmarido de Britney Spears filtra videos de la cantante peleando con sus hijos

En septiembre del 2004, Britney Spears se casó con el rapero Kevin Federline luego de estar juntos por dos años y tener dos niños, Sean Preston y Jayden James; ella le pidió el divorcio por "diferencias irreconciliables’" A pesar de que ya pasaron varios años desde que se separaron, los conflictos entre los dos continúan.

Hace poco, la expareja de la "princesa del pop" filtró algunos videos que podrían resultar comprometedores, pues ella aparece discutiendo con sus hijos. Él comentó que compartió esas imágenes por el bien de los menores, ya que busca que tengan un sano desarrollo y no le gusta saber que ellos puedan ser víctimas de un episodio similar.

No es la primera vez que el también bailarín tiene una reacción de este tipo: cuando la intérprete de Baby one more time publicó una serie de fotografías en poca ropa, él dijo que los menores se avergonzaron de ella.

¿Qué hay en los videos que filtró Kevin Federline?

A través de su cuenta de Instagram, Federline posteó un par de grabaciones íntimas en las que aparentemente la cantante de 40 años está regañando a sus hijos, y se presume que los entonces niños no querían seguir sus órdenes.

“Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es 'está bien'... 'está bien" no, no está bien'. Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?", señaló la exponente de ‘Toxic’ en el video.

Asimismo, en ese material ella acusa a los infantes de comportarse de una forma muy irrespetuosa, y necesitan cambiar de actitud, por lo que ya tienen que ser amables y considerados: "Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?", añadió.

De esta manera, fue como su exmarido indicó que su única intención fue ayudar a sus hijos, ya que él no tiene el objetivo de dañar la reputación de Spears, pero es indispensable hacerlo lo antes posible.

“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años”.

Al poco tiempo, eliminó estos videos sin dar una explicación y ya no están disponibles en ninguna parte, aunque algunas personas pudieron descargarlos para subirlos otra vez a internet: “Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", destacó Federline.

La relación de Britney Spears y sus hijos

Kevin Federline aseguró que las imágenes que compartió Spears semidesnuda la convertían en una mala madre; además, aseguró que Sean y Jayden se avergonzaron de ella. También en una entrevista para Daily Mail confesó que ellos no la han visitado a la artista en mucho tiempo.

"Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento. Han pasado unos meses desde que la vieron. Tomaron la decisión de no ir a su boda", sostuvo el rapero. En respuesta, la cantante dijo que es complicado tratar a sus hijos cuando tienen esa edad.

"Me apena escuchar que mi exmarido ha decidido hablar públicamente sobre la relación que existe entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar a niños adolescentes no es fácil para nadie", indicó la intérprete de Womanizer.

Además, su actual esposo la defendió por medio de una población que igual eliminó: "Eventualmente, si no ya, se darán cuenta de que las elecciones de sus madres son inofensivas y una expresión de la libertad recién descubierta", redactó Asghari. "No hay nada de qué avergonzarse, solo muchas cosas de las que estar orgulloso".

