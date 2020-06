Paolo Rubboli baila con “La loca Ramona”

El año pasado fue muy bueno para Paolo Rubboli, después de tres años de subir cóvers de Maluma y Sebastian Yatra adaptados a su electrocumbia sonidera a YouTube, el 23 de agosto lanzó en plataformas y redes sociales “No te voy a soltar”, que promovió por todo el país.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Mis papás me ponían cumbia desde muy pequeñito, mi mamá es bailarina, prácticamente nací bailando y a los 11 años me di cuenta que no cantaba mal las rancheras”, contó a Gossip el Millenial de la Cumbia. “Empecé a pulir mi voz, a exponerla en cualquier escenario que encontrara. Mi familia se ahorraba el grupo musical en las fiestas, yo las amenizaba”, bromeó.

El 28 de febrero estrenó “La loca Ramona” y gracias al reto que lanzó a sus paolovers de bailar la coreografía, ya rebasa el millón de vistas en poco más de 100 días y es número uno en Acapulco y Cuernavaca.

“Venía con un ritmo de vida muy movido, aviones, hoteles, dormir si podía, comer en paraderos de carretera.

Y de repente, métete a tu casa, quédate tranquilo. Toda nuestra campaña y los planes que teníamos se vieron afectados”, lamentó.

El morelense aseguró que Chihuahua era una de las plazas donde promovería su próximo sencillo “Juego de azar”, una balada norteña.

“Obviamente íbamos a ir para allá, el plan era estrenarla en Los Ángeles y de Estados Unidos traerla a todo el norte de México. Pero mira nada más, toma chango tu banana, ni una ni otra”, dijo.

Paolo tiene fechas comprometidas del show “Más cumbia con amor” en el vecino país y por la República Mexicana.

También se quedó con las ganas de pisar por primera vez el Auditorio Nacional, el 17 de mayo, junto a Ana Bárbara, Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Pepe Aguilar, Ricardo Montaner, entre otros.

Paolo prepara sorpresas en su canal de YouTube, así como colaboraciones y continuar con su gira, “ya estaremos diciéndoles cuándo vamos a Chihuahua a llevarle un poquito de cumbia a toda la gente hermosa de por allá”.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast





Te recomendamos:

Región Reportan nuevo ataque contra elementos de la Fiscalía General del Estado en Juárez

Local Suma Chihuahua 15 casos nuevos de Covid-19

Ráfagas --Cae reforma electoral --Se fija Morena presidencia del Congreso --Feria de Santa Rita, un caos