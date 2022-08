Payaso de Rodeo, la legendaria canción de Caballo Dorado que fue escrita ¡¿En un baño?!

No hay fiesta, XV años, bautizo, boda en el que no resuene la canción Payaso de Rodeo, rola que se ha vuelto himno en todo el país, en cada reunión que se hace en México para festejar no puede faltar y se ha vuelto un clásico de ayer y hoy que traspasa las generaciones.

Una fiesta sin esta canción no es fiesta, tanto así que Payaso de Rodeo del grupo Caballo Dorado, hará que los asistentes se pongan de pie inmediatamente para bailar la famosa coreografía.

Sin embargo, aunque la mayoría se saben los pasos de este éxito musical, pocos o casi nadie conoce su origen, Lalo Gameros, fundador de Caballo Dorados dio a conocer la peculiar historia de cómo fue que se creó esta famosa canción, en el que declaró que sí, fue en un baño.

Te puede interesar: Regresa Caballo Dorado

#podcastenespañol #podcasterentiktok #podcasteroftiktok #podcastmexico #musica #payasoderodeo #caballodorado #storytime ♬ Payaso de rodeo - Caballo Dorado @iridiscentespodcast Así escribió Lalo Gameros “Payaso de Rodeo” #podcastclip

¿Cómo inició la historia de Payaso de Rodeo?

Originalmente esta canción fue hecha por la banda The Marcy Brothers en el año 1991 bajo el título “Don’t tell my heart”, sin embargo, se hizo famosa en Estados Unidos por el cover y no por la original.

Lalo Gameros, comentó en un podcast que cuando se encontraba dentro de un baño y por costumbre tomó un cenicero, su cigarro y una guitarra, y textualmente dijo que “ya traía una idea del pichicato y agarre el papel y comencé a relatar la vida de un payaso de rodeo, como van de aquí para allá, andan en todas parte, igual que los vaqueros y músicos”, dijo el auto de Payaso de Rodeo.

También agregó que parte de su inspiración fue la vestimenta de un payaso de rodeo, en el que expresó lo siguiente: “Me puse a pensar cómo se vestían ya que suelen hacerlo muy raro, folclóricos y coloridos... Era un tipo medio raro, pero cayó bien” porque son divertidos y alegres, me dijo, viajo en carretera espero pronto llegar, porque así se la pasa uno al rodeo que me espera allá, ¿Adónde más? Pues al rodeo”, finalizó

Y fue así como comenzó a fluir la canción, que sin percatarse el papel de baño se empezó a llenar y se convirtió en lo que es hoy todos bailan en las fiestas.

Lalo Gameros dijo, que al sacar esta canción por primera vez intuyó que sería un éxito y que se convertiría en un clásico.

El baile de Payaso de Rodeo es un clásico de ayer y hoy que se sigue bailando / Foto: Shutterstock

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Te puede interesar: Adiós Payaso de Rodeo: el Gangnam Style subió en Spotify por pase de México a octavos

Payaso de Rodeo conquista otras partes de mundo

Sin duda la música y la diversidad de México llegan a todos los rincones del mundo, así que en los últimos días se hizo viral un video de TikTok en el que jóvenes muestran los pasos de Payaso de Rodeo en Francia.

Sin duda los mexicanos nos pintamos solos para los bailas, y esta no fue la excepción en el que un par de turistas mexicanos sacaron los prohibidos dando clases en Francia, en plena explanada de una plaza principal de París, mostraron sus mejores pasos, en el que a los ojos de los franceses pareciera extraño, no tardaron en unírseles y empezar a bailar.

Conforme fueron tomando el ritmo de los mexicanos más personas se unieron mientras que otros curiosos se convertían en testigos, no cabe duda que el mexicano lleva en su sangre el ritmo y la alegría.