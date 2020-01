Presente en el Super Bowl

Con su sencillo “Me enamoré”, cuya autoría comparte con Domino Saints, la mexicana Karla Holt hará acto de presencia en el Super Bowl Live en el Bayfront Park de Miami, la noche previa al Super Bowl LIV.

“Todo es en torno a la onda latina y gracias a esta colaboración se dio la oportunidad de ir para allá. A ellos los llamaron para representar a Puerto Rico y sugirieron cantarla conmigo, yo feliz de representar a México”, contó a Gossip.

Y aunque sólo cantará este tema, Karla ve el evento como una gran plataforma, “mundialmente televisado y visto por muchísima gente, al final siempre ayudan todas las presentaciones, pero esta será muy especial”.

Mientras esto ocurre, trabaja en sus siguientes sencillos y está justo en el proceso de decidir cuál será el próximo en salir, probablemente en marzo.

“Viene más música y estaremos de gira por la república, andamos en plena planeación para tener las fechas exactas. Afortunadamente todo va caminando muy bien y esperamos más colaboraciones, por mí, feliz”, dijo.

Como se ve, a Karla le gusta trabajar en coautorías: su primer sencillo, “Que quede claro”, lanzado en mayo de 2019, lo escribió junto a Mariano Castrejón; en agosto salió “Tentación”, que compuso con Beto de Paz, productor de ambos; y en octubre fue “Me enamoré”, con el dúo originario de San Juan.

La cantautora nacida en CDMX se inspira en experiencias propias, que no siempre son de amor y desamor, “empiezo por la música, depende qué mood traiga. Generalmente no hago baladas, tengo una que otra, pero no soy tan corta venas, soy de ondas más movidas, bailables. De pronto si escucho alguna canción de artistas nuevos y me laten, me baso en ella, empiezo a sacar los acordes, veo cómo va saliendo la melodía y luego de qué voy a hablar, de alguna relación o alguna experiencia”.

Se declara popera de corazón, pero no se cierra a otros ritmos como el urbano, el rock o el latino, “hay que ver cómo va evolucionando la música, porque cambia muy rápido, ahorita está el boom de lo urbano pero no sabemos cuánto tiempo le queda. Y el pop siempre ha estado ahí, de pronto jalan más unas cosas que otras, pero es muy fácil fusionar el pop con otro género”.

Precisamente con el auge del reggaetón, Karla confiesa admiración por Bad Bunny, Becky G, CNCO, J Balvin, Maluma, Piso 21 y otros, no tiene un favorito. De México, en una onda más popera, le gusta Ha-Ash, Jesse & Joy y Reik.

“Trato de escuchar un poquito de todo para familiarizarme con diferentes artistas y porque nunca sabes qué te puede llamar más la atención”, explicó.

Por último, Karla agradeció el apoyo de la gente que la escucha, “espero que sigan disfrutando la música, que estén preparados para lo nuevo que viene, que va a estar súper bueno también. Obviamente que sigan disfrutando las rolas que ya están y que me sigan en redes sociales @karlaholtof, para que se enteren dónde me voy a presentar. ¡Gracias infinitas!”

