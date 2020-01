Recibe Omar carta del Ídolo de México

A raíz del reciente estreno en Netflix de su película “Como caído del cielo”, donde personifica a un imitador de Pedro Infante, Omar Chaparro recibió una emotiva misiva donde el Ídolo de Guamúchil le augura trascender y alcanzar sus sueños.

Y no es que este le haya escrito del más allá, “… fue mi tía Chelo, la verdad se me hizo hermosa y la quiero compartir”, explicó el actor chihuahuense.

La carta comienza diciendo: “Compadre… ¿cómo te sientes de alcanzar un sueño acariciado durante tanto tiempo? Te escribo para comentar la película, no para criticarla. ¿Cómo podría hacerlo si me diste vida, cuerpo y alma?”

El Inmortal Pedro Infante agradece a Omar el haberlo traído de regreso y recordarle su época dorada en el cine.

“Con esta película le vamos a dar la vuelta al mundo, digo vamos porque te estoy dando la mano; ahora viajaremos juntos inevitablemente, tú diste el primer paso y yo acepto acompañarte. ¿Por cuánto tiempo? No sé, el tiempo no existe. ¿Hace cuánto tiempo que te estás preparando para esta película? Quizá desde siempre”, le dice.

Renglones más abajo menciona que hace mucho tiempo no se sentía tan presente como ahora que en la cinta se escuchan de nuevo sus canciones, “mi voz hace temblar los corazones que me tenían bien guardado. Me has presentado a una nueva generación y gracias a ti iré más lejos que nunca, podré tocar corazones que no vieron mis películas y haré que miles de mexicanos lloren otra vez con mis locuras”.

La carta continúa varios párrafos más, recordando escenas y canciones, y alabando el trabajo del resto del elenco y del director, para terminar describiendo la actuación de Omar como “nítida, sublime, natural”.

Por último, le recomienda no dejarse seducir por los elogios “y menos te permitas padecer críticas adversas. Tú naciste en tierras desérticas, donde hay que luchar para sacarle el fruto a la tierra. Felicidades y gracias por traerme de vuelta”.

