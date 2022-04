Recuerda Sofía Niño de Rivera cuando cancelaron su show por burlarse de chihuahuenses

Sofía Niño de Rivera Mesta es una comediante de stand-up y actriz mexicana quien estuvo en el programa con Yordi, donde contó parte de su carrera y recordó la cancelación que hizo en Chihuahua en el 2017 debido a los comentarios que realizó sobre los ciudadanos de la capital: "No pude haber criticado a los de Culiacán porque pues yo no soy de Culiacán y no lo conozco, pero sé tanto de Chihuahua y es una parte tan grande de mi infancia y vida que por eso podía criticar a los chihuahuenses, y los que sí lo entendieron dijeron: 'Es que sí es cierto, entonces yo no sé de qué se ofenden”, dijo Sofía, quien cuenta en Instagram con casi un millón de seguidores.

"Dijeron: 'si vienes te vamos a meter un susto, te vamos a desaparecer', y dije: 'mira, pues no hay necesidad, tampoco es a fuerza que vaya' y cancelé ese show. Pero la manera en que cancelé los hizo enojar todavía más porque dije: 'si se enojaron así con los feminicidios, el gobierno y la corrupción que está pasando allá, estaría mejor Chihuahua', y se enojaron el triple", añadió.

La famosa comediante fue nombrada la mujer del año 2016 de la Ciudad de México, por la revista Chilango, asimismo, es parte del reparto de Club de Cuervos, una comedia dramática de lengua española y obra de Netflix. Protagonizó un especial de comedia en la misma plataforma titulado Sofía Niño de Rivera: Expuesta, lanzado el 24 de junio, 2016.

Fue la primera mujer en tener un especial de comedia en español en Netflix. Sofía Niño de Rivera: Selección Natural, fue su segundo especial de stand-up en Netflix, estrenado el 30 de marzo, 2018. En marzo de 2017, Niño de Rivera apareció en un episodio especial del talk show americano Conan titulado Conan Sin Fronteras: Hecho en México.

Especiales de comedia

2016 Sofía Niño de Rivera: Expuesta por Netflix

2018 Sofía Niño de Rivera: Selección Natural por Netflix

2018 Sobreviví por YouTube Premium

2022 Sofía Niño de Rivera: Lo volvería a hacer por Amazon Prime Video