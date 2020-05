Regresa la irreverencia de Acapulco Shore... ahora a Mazatlán

Es momento de que la familia de Acapulco Shore regrese a ponerle el toque desvergonzado a la fiesta; Tadeo, Karime, Potro, Mane, Jawy, Chile, Javi, Rocio, Jey y Dania están preparados para la séptima temporada de este reality show que se ha convertido en uno de los platillos principales de la cadena MTV. En conferencia de prensa virtual, los protagonistas de este escándalo televisivo hablaron sobre esta nueva experiencia.

“Estoy muy emocionada, me encantó, estoy ansiosa, creo que nunca había esperado tanto una temporada como esta”, dijo Manelyk, quien ya está dando de qué hablar por su pleito con una de las nuevas integrantes del grupo, Dania, de quien expresó: “Todo mundo me ha conocido desde hace siete años como soy. ¿Aquí puede haber dos coronas?, ¡pues no!; porque para empezar en Acapulco Shore si alguien te pone la corona, son las personas, como a mí me la han puesto los fans porque me lo he ganado así que en esta temporada se va a ver quién es quién”. Mientras que Dania comentó: “En lo personal, yo no tengo nada con Mane, yo soy una mujer que vive en el aquí y en el ahora. Esto ya pasó en febrero, yo no tengo nada al respecto que decir de ella”.

Gossip LeBron James y Adam Sandler, juntos en historia sobre el mundo del baloncesto

Otra pelea que está causando controversia es la protagonizada por Potro y Javi. “Hay gente que detona el ponerte mal. Ya mi situación con Javi se arregló, me cae bien, o sea no es mi persona favorita, creo que hay cosas que él podría cambiar, no sé, es una personalidad muy extraña”, dijo Potro.

Javi también comentó sobre el asunto: “Yo quería demostrarle mi afecto, pero él no lo tomó muy bien y pues ya, uno nunca se rinde. La serie dirá la verdad, yo creo que es una persona muy graciosa pero poquito más y se convierte en un golpeador de esposas”.

El equipo fiestero está acompañado en esta temporada por la modelo, empresaria e influencer Celia Lora, quien cumple el papel de Boss por segunda ocasión, para retarlos a trabajar y demostrar que sus habilidades no se limitan a la parranda. “Estoy muy contenta, y esto es realidad, para mí esto no es un trabajo, es una amistad y es algo que me hace sentir muy agradecida con Dios de haberlos conocido, aunque no estuviera adentro del programa. Son personas que extraño mucho, la mayoría somos amigos en la vida real”, confesó.

Este programa lleva sobreviviendo al aire desde 2014 y para lograr esta hazaña se requieren personajes desenfrenados según cuenta Karime: “Se necesita ser auténtico, original, ser tú mismo sin importar el qué dirán, no fingir algo que no eres.Obviamente para ser un Shore, se necesita ser borracho, fiestero, con actitud diferente y estar cada vez mejor. Yo esta temporada llegué tuneada de unas cosas que ni se lo esperan; mientras que Tadeo puso sobre la mesa los ingredientes que hacen tan querido por los fans a este reality show. “Lo más especial de Acapulco Shore, la neta, somos nosotros". La temporada 7 de Acapulco Shore estrena el martes 2 de junio a las 10 de la noche por la pantalla de MTV.