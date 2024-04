Ricardo Leaños representa a Chihuahua en Mister México en Veracruz

El modelo Ricardo Leaños Mendoza, de 32 años, quien porta el título Mister Chihuahua 2024, recientemente participó en el concurso Mister México, evento que tuvo lugar en el estado de Veracruz, por lo cual esta experiencia se suma a las demás que ha realizado en su corta trayectoria, un año, como él mismo lo dio a conocer, en este mundo de las pasarelas y habló con este medio de comunicación para exhortar, a través de este medio de comunicación, a la ciudadanía a poner un alto al bullying en redes sociales.

“En esta ocasión la experiencia que me dejó participar para Mister México fue que jamás dejes de ser tú ¡no cambies tu esencia! Lucha por tus sueños. Y esta es la segunda vez que en un certamen fui victima de discriminación, en redes sociales, mensajes tan misóginos e hirientes, que sólo me llevó a no abrir redes.

“Es injusto porque yo estaba dando todo de mí, dejando mi casa, trabajo y responsabilidades para representar orgullosamente mi estado y ver comentarios tan malos a mi persona por los mismos chihuahuenses, ahí fue donde me di cuenta que nadie es profeta en su tierra.

“Y decidí representarme yo mismo para demostrar al mundo que jamás debes voltear hacia atrás, caminar con la frente en alto porque tú eres seguro de ti mismo, y que amas cada parte de tu cuerpo y amas tu esencia, creo en mí mismo y dejé de ver esos mensajes tan tristes de personas tan vacías que creen que porque tienen un celular pueden opinar sin saber si te puede afectar o no.

Foto: Ricardo Leaños

“Alto al bullying en redes sociales, no ala discriminación y paremos el odio hacia las personas, nadie tiene derecho a juzgar tus sueños, hay que crear conciencia de lo que se está bien y de lo que está mal, eso es un poder, para dejarlos a la nueva generación, que se terminen las etiquetas y con ello acabaríamos con todo el odio en el mundo.

“Hoy Ricardo Leaños, Mister Chihuahua 2024, quiero dejar el legado de creer en ti, en trabajar en tus sueños, sin importar lo que te critiquen y no oír las burlas, no voltees hacia atrás porque pierdes tiempo, sólo tienes que recordar el futuro, eso es lo importante”, indicó.

El joven es originario de Ciudad Juárez y entre sus obligaciones y tareas que tiene como Mister Chihuahua es tener actividades altruistas y sociales, su proyecto, que es dependiente del concurso, dijo, se llama “Guardián Amigo, Mister Chihuahua 2024”, el cual está enfocado en apoyar varias casas hogares de bajos recursos.

Cabe mencionar que el juarense lleva hasta este momento cinco certámenes, tres en los cuales ha salido victorioso, entre los cuales se encuentran Modelo Latino en Ciudad Juárez, en Filipinas quedó en segundo lugar, y también triunfó en Traje Típico; por otro lado, señaló que uno de sus grandes sueños es formar parte de un programa de televisión que esté enfocado a la moda y belleza, ramas en las que él se desarrolla.