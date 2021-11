Rompe mitos sobre Los Beatles

Como todo fan de Los Beatles, Peter Jackson había visto y leído el material que se había publicado sobre ellos, incluidos algunos textos escritos por críticos de música sobre las sesiones de grabación del disco Let it be, donde se intuía cómo desde ese momento, la relación entre ellos ya se encontraba muy fragmentada.

Pero su percepción cambiaría completamente, cuando se le presentó la oportunidad de compilar las 57 horas de rodaje que se obtuvieron durante esa etapa de su carrera, en un documental de tres partes, titulado The Beatles: Get back.

“Eso (las fricciones) es lo que esperaba ver, y pensé que si era tan visual cómo se suponía, no querría hacer una película al respecto”, comentó en un encuentro global con medios de comunicación. “Mucha de la mala reputación que tiene este período no fue en el 69, cuando se grabó, de hecho fue ya en 1970 cuando salió el documental de Let it be, pero realmente no sucedió así”.

El material que consultó para este proyecto llevaba más de 50 años en la sombra, y para curarlo contó con la ayuda de dos de los protagonistas de la historia: Paul McCartney, a quien conoció durante la premiere de su cinta, El Señor de los Anillos: Las dos torres y Ringo Starr, los únicos integrantes del cuarteto que siguen con vida.

Para seleccionar las escenas, el también guionista revisó minuciosamente las tomas en dos ocasiones, la primera para ver de qué trataba, y la segunda para asegurarse que no se le hubiera escapado ningún detalle.

“La primera vez que se los mostré, lo habíamos compilado en seis horas. Esperaba un montón de comentarios por parte de ellos, porque Michael Lindsay-Hogg (director de Let it be) me guió durante todo el proceso, y me advirtió sobre ello”, dijo.

“Pero después de 50 años, ellos ya no son así, además no habían visto estas tomas, han llegado a un momento en sus vidas donde entienden que el valor histórico de estas piezas, abruma los sentimientos. Es algo trascendental para el rock”.

El resultado es un trabajo de casi tres horas, en que se observa a los cuatro músicos conviviendo en el estudio como grandes amigos, e incluso compartiendo con Yoko Ono (entonces esposa de John Lennon), quien había sido tachada como la causante de la separación del grupo.

“Está ahí porque ella y John están enamorados, él sale por la mañana para ir a trabajar, se despide de ella, pero no quiere estar alejado. Entonces si él está con su banda, y ella quiere estar ahí, por qué no podría estarlo. Tal vez los demás no la querían con ellos, pero también amaban a John, entonces la aceptaban. Debemos reconocer que no interfería en lo que hacían”, comentó.

Otro de los mitos ampliamente difundido entre el público, era que Paul solía ser muy autoritario durante las sesiones de grabación. Sin embargo, en este documental se observa cómo trabajaba en equipo con todos los presentes, especialmente con John Lennon.

Peter compartió con mucho orgullo que el intérprete de Hope of deliverance quedó muy satisfecho con el resultado, no sólo porque luce bien, sino porque muestra una etapa de sus carreras que, contrario a lo que se pensaba, disfrutaron mucho.

The Beatles: Get back se estrena en tres partes, los próximos 25, 26 y 27 de noviembre, a través de la plataforma Disney+.