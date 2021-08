Segunda parte de Escuadrón Suicida muestra una faceta violenta de DC Cómics

El equipo de El escuadrón suicida luce bastante rudo en pantalla, pero detrás de las cámaras todo fue risas y diversión al rodar la película. Así lo demostraron en la conferencia global para presentar la segunda parte de la cinta estrenada en 2016, donde no pararon de bromear.

El elenco (encabezado por Idris Elba, John Cena, Margot Robbie, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Joaquín Cosío y Sylvester Stallone), y el director James Gunn se unieron vía Zoom con medios de todo el mundo para hablar sobre el próximo estreno de esta secuela.

El director presenta la segunda entrega de Escuadrón suicida, donde muestra una faceta violenta de DC Cómics, y a la vez saca el lado más divertido del elenco

"Sentí una gran responsabilidad con la gente para hacerlo lo mejor que podía. Pero también sentí la responsabilidad de tomar riesgos, hacer películas de este nivel, las que la gente va ver en los cines, si no continuamos tomando riesgos, el público ya no irá a las salas. Si es la misma estructura de siempre, la gente se va a aburrir y realmente me sentí agradecido, sentí magia y propósito", señaló James.

Aunque con expresión seria como es su costumbre, pero contagiado del buen humor del evento, Sylvester Stallone incluso bromeó que su personaje, Rey tiburón, y él, compartían un amor por los mariscos y una dieta alta en proteína, por lo que interpretarlo fue todo un agasajo para él.

El estar siempre con una sonrisa sin duda logró que los actores sintieran más amor por el proyecto, y por ende un compromiso mayor hacia el mismo. Margot, quien regresa con su papel de Harley Quinn tras haberlo interpretado en la primera entrega de Escuadrón suicida y en su cinta en solitario, Aves de presa, señaló que en esta ocasión descubrió un lado que no conocía del personaje, hecho que le resultó muy entretenido.

"Me encanta interpretar a Harley en su faceta de soltera y lista para conquistar, no había encarnado esa versión de ella. Siempre estaba muy comprometida con el señor J (Joker), o recién salida de una relación con él, y James le puso intereses románticos muy divertidos a lo largo de la cinta, no siempre termina bien, pero eso fue divertido".

"Y también hacer a una Harley que estuviera en "modo de misión", cada que está en un nuevo grupo hay algo divertido, porque reacciona diferente dependiendo de quiénes sean sus compañeros. Me emocionaba ver cómo sería el grupo y lo que eso sacaría en ella", agregó.

La cinta sigue los pasos de un nuevo grupo de antihéroes creado por Amanda Waller (Viola Davis), cuya misión es viajar a la isla de Corto Maltés, para robar un disco duro que contiene información sobre una criatura alienígena, que sería utilizada por una fuerza armada que se apoderó del gobierno de dicha ciudad, y busca destruir a los Estados Unidos.

El equipo es encabezado por Robert Dubois, un villano conocido como Bloodsport que lleva varios años encarcelado, y se une al equipo contra su voluntad. El británico Idris Elba es quien da vida a este personaje, y entre risas compartió que al estar acostumbrado a personajes que están en excelente forma física, fue una experiencia única encarnar a un villano caído en desgracia.

"Recuerdo que tuvimos una prueba de vestuario y nos tomó semanas averiguar cómo se tendría que ver, y hubo un punto en que ya no lucía como debería, y jugamos con esa idea", platicó. "Él ha estado en la cárcel, ya no es tan fit como antes, era un poco más pesado y James quería llevar eso al personaje, fue muy divertido".

Dados los amplios elementos visuales con los que cuenta la cinta, para Cosío (cuyo debut en Hollywood fue en 2012 en la cinta Salvajes de Oliver Stone) esto representó uno de sus mayores desafíos a nivel actoral.

"El problema es que estás frente a una pantalla verde y te tienes que imaginar todo, eso fue algo muy bueno como actor. Porque debes imaginarte que un edificio se está cayendo enfrente de ti, fue muy interesante", expresó.