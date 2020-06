Serie El Presidente, de Amazon Prime, revela los oscuros secretos del futbol

Corrupción, cuentas fantasma y lavado de dinero son algunos de los ilícitos que se destaparon en el sonado Fifa Gate, que en 2015 manchó para siempre la reputación y credibilidad de los más importantes dirigentes latinoamericanos del futbol, siendo el foco de atención el chileno Sergio Jadue, polémico dirigente que es encarnado por Andrés Parra en la serie original de Amazon Prime Video, El Presidente.

“Para construir a Jadue, partí de un par de libros biográficos muy rigurosos, el primero fue Sergio Jadue, Historia de una farsa y el otro es Juego sucio, además vi muchas crónicas, entrevistas y documentales. Este asunto fue un escándalo en Chile así que en internet hay muchísimo material”, dijo en entrevista el colombiano, para quién uno de los mayores desafíos de este proyecto fue trabajar con su voz y su acento.

Gossip Lisbeth Salinger de Millennium llega a Amazon

“Hicimos un trabajo paralelo con mi coach vocal aquí en Bogotá, para tratar de encontrar el timbre de voz de Sergio, que es muy particular, muy distinto al mío. El asunto del acento fue un trabajo bien complejo yo creo que para varios de nosotros fue uno de los más grandes retos”, aseguró Parra.

Aunque el juego de poder más descarado en El Presidente es liderado por hombres, las mujeres que se mueven con Jadue en esta historia son quienes marcan la pauta para conocer a mayor profundidad el actuar del dirigente deportivo, una de ellas es Karla Souza, quien interpreta a una astuta agente del FBI, encargada de infiltrarse entre el poder de la FIFA, para descubrir sus secretos.

“Rosario lo va empujando al borde del precipicio, pareciera ser el único personaje con el que él no tiene ninguna posibilidad de manipulación, ni de poder. Ella es mucho más inteligente que él, es mucho más poderosa, sabe exactamente qué está pasando, mientras que Jadue nunca sabe qué va a pasar mañana, así que está a la merced de Rosario todo el tiempo”, explicó Andrés Parra.

Paulina Gaitán interpreta a otra de las mujeres que imponen su inteligencia y visión en este juego de ambiciones, Nené es la primera dama del futbol chileno, al menos así se hacía llamar, y es con este título que logra impulsar el poder de su marido.

“Es una mujer compleja, inteligente y decidida, que tiene muy claro hacia dónde quiere llegar sabiendo que es mucho más fácil hacerlo con su marido, por eso, constantemente está impulsando a Sergio, diciéndole qué hacer, cómo vestir, cómo presentarse, con quien ir, todo para que ella pueda llegar a ese puesto que tanto desea.

"Es todo un reto tener un personaje que vaya más allá del empoderamiento y de mostrarse muy mala, con ella no va por ahí, yo no creo en los personajes que son el malo muy malo o la buena muy buena; somos humanos y hay que hacer personajes redondos, con matices y que tengan un arco dramático digno y con Nené lo logramos”, aseguró en entrevista Paulina Gaitán.

Aunque todos los conflictos que El Presidente, pone en pantalla se desatan a partir del futbol, esta serie ofrece historias que trascienden más allá de la óptica del deporte, haciendo que su temática sea accesible para el espectador que no esté familiarizado con esta disciplina, consideró el productor Armando Bó, ganador del Premio de La Academia.

Gossip [Podcast] ¿Es en serie? | Regresos esperados de mujeres en la televisión

“La serie se trata de lo que hay detrás del futbol, por eso no es una serie sólo para hombres que les gusta este deporte, es un trabajo que está pensado para todos. De alguna manera a quien le gusta el futbol podrá divertirse, yo encuentro que es más para eso, no para llorar. De alguna manera aquí se muestra una denuncia, pero de una forma diferente, no un asunto periodístico con datos rigurosos, sino más bien se trata de crear una historia y entretenerse con ella”; dijo Bó en entrevista.

El Presidente, con las actuaciones de Andrés Parra, Paulina Gaitán y Karla Souza; se estrenará hoy en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.