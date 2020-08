Snova una estrella que brilla

Desde pequeño, Marco Peralta siempre se ha colocado en un punto donde pueda brillar y todos sepan que está ahí, de manera que no resulta raro que haya adoptado el nombre artístico de Snova, abreviando súper nova.

“Marco es una persona respetuosa, de su casa, nunca tiene un no como respuesta; Snova es educado, luchador, tampoco tiene un no por respuesta y tiene su norte claro”, describió a Gossip el cantante dominicano.

Con casi una década componiendo y tres años de trayectoria profesional, Snova ha aprendido “que todo tiene que ver con un desarrollo, mientras más dedicación le pones a la música más bueno te haces”, dijo, recordando divertido haber escuchado hace poco una de sus primeras canciones.

“Cualquiera diría que no soy yo, es mucha diferencia, aprendes en el proceso, tienes muchas caídas, tienes que ser fuerte. No todas las personas que te rodean creen que puedes llegar a hacer algo, porque esto es un trabajo, (requiere) una dedicación muy fuerte, solamente los que se mantienen firmes son los que quedan”, advirtió.

En defensa del reggaetón, señaló que cada persona tiene su gusto musical, “el reggaetón tiene su faceta de morbo que incita violencia, pero hay otros que no. En cualquier tipo de música hay morbo, desde una ranchera hasta una balada, Ricardo Arjona tiene mucho doble sentido. Allá en México tienen el narcocorrido y el corrido normal, son diferentes. La persona que no le guste la música urbana tiene su derecho, porque no a todo el mundo le gusta el mismo color”, aseveró.

Snova se despidió agradecido, “México es el primer país que me apoyó cuando empecé mi carrera, cuando saqué mi canción con la reina, Belinda, me dio ese abrazo y se ha mantenido como número uno en mis plataformas”, expresó.

“Sigan escuchando mi música, tengo muchas facetas que me gustaría que miraran, cómo de la nada puedes lograr muchas cosas, cualquier persona que lucha por un sueño, no se detenga, todo es posible”.













